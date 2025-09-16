Netanyahu sobre la evacuación de civiles en Gaza: «Necesitamos intensificarla»

Itongadol.- El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que ordenó acelerar los esfuerzos para evacuar a los civiles palestinos de la Ciudad de Gaza, mientras Las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaron una ofensiva terrestre mayor en la ciudad. Según Netanyahu, esta medida contribuirá a garantizar un rápido final del conflicto.

Según el primer ministro, casi 400.000 personas ya han salido de Ciudad de Gaza, y en una reunión en el búnker de comando de Las Fuerzas de Defensa de Israel en Tel Aviv instruyó a las autoridades a facilitar aún más la evacuación. “Quieren salir, quieren dejar la ciudad, porque están respondiendo a nosotros, no a Hamás, que en ocasiones incluso dispara contra ellos para impedirlo”, indicó Netanyahu.

Netanyahu sostuvo que la evacuación voluntaria está en curso y “está funcionando, pero necesitamos intensificarla para ayudar y acelerarla, porque nos interesa terminar la guerra rápidamente, y no terminarla en derrota”. Agregó que permitir que Hamás se mantenga en Gaza sería “una enorme victoria para las fuerzas del mal, para el eje de Irán”.

Respecto a la salida voluntaria de civiles, Netanyahu aclaró que “esta posibilidad ciertamente existe; no se ha descartado, pero no es una campaña activa que estemos impulsando”. Señaló que, según encuestas de fuentes árabes, occidentales y propias, alrededor del 60 % de los residentes desearía abandonar la ciudad si existieran facilidades para hacerlo.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que, al iniciar la ofensiva terrestre, unos 370.000 habitantes habían abandonado la ciudad, menos de la mitad de los aproximadamente un millón de palestinos a los que se les había ordenado evacuar. La salida masiva ha sobrepasado ya la capacidad de los refugios disponibles y del transporte hacia el norte de Gaza.

Expertos en conflictos advierten que la evacuación de civiles, aunque necesaria para reducir bajas, plantea desafíos logísticos significativos y podría generar tensiones humanitarias adicionales si no se garantiza el acceso seguro y suficiente a refugios y suministros.