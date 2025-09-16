Israel difunde imágenes del inicio de la ofensiva terrestre para tomar la Ciudad de Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) difundieron imágenes que muestran a las tropas de la 98.ª División entrando anoche a la Ciudad de Gaza, cuando se iniciaba la ofensiva terrestre contra la organización terrorista palestina Hamás en esa zona.

El Ejército informó que las tropas entraron con el apoyo de la Fuerza Aérea y la Armada y que decenas de “infraestructuras terroristas” fueron atacadas, incluyendo puestos de observación y edificios con trampas explosivas.

La 98.ª División, una formación de élite de paracaidistas y unidades de comando, se unió a la 162.ª División, que ya operaba en las afueras de la Ciudad de Gaza.

En los próximos días, una tercera división, la 36.ª, se unirá a la ofensiva, según las FDI.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, reiteró que el regreso de los rehenes israelíes «es un objetivo de guerra y un compromiso nacional y moral», en medio de la preocupación de las familias de los cautivos.

«El pasado día, tras extensas conversaciones con la cúpula política, las FDI intensificaron significativamente la operación en la Ciudad de Gaza. Operamos en las profundidades del territorio, combinando fuerzas terrestres, fuego preciso e inteligencia de calidad. Nuestro objetivo es intensificar los ataques contra Hamás hasta su derrota», declaró.

«Todas nuestras operaciones se llevan a cabo de acuerdo con un plan ordenado, con la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás ante nuestros ojos», añadió Zamir.

“Hemos derrotado a la mayor parte de su poder militar y ahora estamos profundizando los logros que nos permitirán acercar el fin de la guerra”, dijo.

Zamir afirmó: “Las FDI son el ejército del pueblo, esa es su fuente de fuerza. Las FDI sirven al pueblo y actúan por su bien”.

“Como comandante del Ejército, es mi deber presentar antes de cada operación todas las posibles implicancias de seguridad. Todos los riesgos y oportunidades se le presentaron a la cúpula política de forma clara y profesional. Ese es mi deber, y bajo su dirección lidero la operación, junto con un excelente y experimentado equipo de comandantes, para cumplir todos los objetivos de forma responsable y segura”, agregó.

Zamir afirmó: “Las Fuerzas de Defensa de Israel operan conforme al derecho internacional y estamos haciendo todo lo posible para evitar daños a la población civil”.

“En esta campaña, actuamos para derrotar a una organización terrorista que declara desde todos los ámbitos que su objetivo es eliminar la existencia del Estado de Israel”, añadió.