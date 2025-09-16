Canciller israelí acusa a la presidenta de la Comisión Europea de estar “empoderando” a Hamás con su propuesta de sanciones al Estado judío

Itongadol/Agencia AJN.- El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, le envió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, criticándola duramente por empoderar a la organización terrorista palestina Hamás con su propuesta de presionar a Israel suspendiendo las disposiciones comerciales del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) e Israel.

“Resulta profundamente inquietante que usted, al presentar tal propuesta, esté en la práctica empoderando a una organización terrorista responsable de crímenes atroces, que continúa perpetrando, mientras Israel, socio histórico de la UE, libra una guerra existencial”, le escribió un día antes de que los comisionados traten esas medidas.

Von der Leyen declaró la semana pasada que la Comisión Europea propondrá sanciones a ministros israelíes y una suspensión parcial del acuerdo de asociación de la UE con Israel, centrado en asuntos comerciales, debido a la conducta de Israel en la guerra en Gaza.

Sa’ar calificó su propuesta de “repleta de acusaciones falsas y defectos legales”, que incluyen eludir el debido proceso y otras normas de la UE, basarse en una revisión sesgada que señala a Israel y desestima sus aportes y esfuerzos humanitarios, basarse en fuentes no verificadas controladas por Hamás y desconocer el derecho de Israel a defender su seguridad en tiempos de guerra.

El ministro de Relaciones Exteriores también hizo referencia a los comentarios del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, acerca de que “iniciativas de esta naturaleza envalentonan a Hamás, endurecen su postura y socavan el progreso hacia posibles acuerdos”.

“Han pasado ochenta años desde (la Shoá) en suelo europeo”, añadió Sa’ar, advirtiendo que el hecho que “Europa dañe a Israel mientras se intenta aniquilar al remanente sobreviviente del pueblo judío y su único Estado supone un atropello a todo estándar moral”.