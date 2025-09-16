Israel intercepta otro misil disparado desde Yemen por los terroristas hutíes

Itongadol/Agencia AJN.- Otro misil balístico disparado desde Yemen contra Israel por los terroristas hutíes apoyados por Irán fue interceptado recientemente por las defensas aéreas, según el Ejército.

No hay informes inmediatos de impactos ni heridos.

Se habían activado las sirenas en el centro de Israel, la zona de Jerusalem y varias localidades de la Margen Occidental.

Desde el 18 de marzo, los terroristas hutíes de Yemen han disparado contra Israel 84 misiles balísticos y al menos 37 aeronaves no tripuladas.

El ataque se produjo poco después de que la Fuerza Aérea israelí atacara el puerto de Hodeida, controlado por los terroristas hutíes, en el oeste de Yemen.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron ataques aéreos contra infraestructura militar.

Los terroristas hutíes utilizan el puerto para contrabandear armas desde Irán, que luego utilizan en ataques contra Israel y sus aliados, dijo el Ejército.

Los ataques se produjeron tras repetidos ataques hutíes con misiles balísticos y drones contra Israel, el último de ellos el domingo.

Israel ha atacado el puerto de Hodeida varias veces en respuesta a ataques de los terroristas hutíes.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que el ataque al puerto de Hodeida tuvo como objetivo continuar “el bloqueo naval y aéreo contra la organización terrorista hutí”.

“La organización terrorista hutí seguirá recibiendo golpes y pagará un precio muy alto por cualquier intento de atacar al Estado de Israel”, añadió.

Las FDI habían emitido una advertencia de evacuación “urgente” dirigida a civiles y embarcaciones en el puerto de Hodeida, en vísperas de ataques que podían lanzarse “en las próximas horas”.

El coronel Avichay Adraee, vocero en árabe de las FDI, informó en un comunicado que la acción respondería a “actividades militares realizadas por el régimen terrorista hutí en el área”.