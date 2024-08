EE.UU. niega crecientes informes sobre un colapso de las conversaciones sobre los rehenes israelíes e insiste en que se están logrando avances

Itongadol.- Los Estados Unidos negaron crecientes informes de que las negociaciones para la liberación de los rehenes israelíes en manos de terroristas palestinos ern la Franja de Gaza que ha estado mediando estén al borde del colapso.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, afirmó en una reunión informativa con periodistas que se lograron avances en las conversaciones de ayer en El Cairo, aunque esas negociaciones fueron en gran parte entre Israel y Egipto.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha estado insistiendo en una nueva demanda que presentó el mes pasado de que se permita a Israel mantener sus fuerzas en el corredor Filadelfi para evitar el contrabando de armas desde Egipto a Gaza. Pero El Cairo y Hamás se oponen a la postura y Estados Unidos ha buscado promover soluciones alternativas para evitar el contrabando sin mantener a las Fuerzas de Defensa de Israel a lo largo de la frontera con Egipto.

Netanyahu ha seguido insistiendo en que no cederá en el tema.

“Se han logrado avances. Ahora necesitamos que ambas partes se unan y trabajen para implementarlos”, dijo, señalando que las conversaciones en El Cairo continúan hoy y que el director de la CIA, Bill Burns, participa en esas discusiones.

El viernes pasado, la Casa Blanca presentó lo que calificó como una “propuesta final de acercamiento” destinada a cerrar las brechas entre Israel y Hamás, mientras las partes se acercan al undécimo mes de combates.

Israel aceptó la oferta. Los terroristas de Hamás han emitido declaraciones criticándola, pero aún no han rechazado formalmente la propuesta.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo a principios de esta semana que incluso si Hamás aceptase la propuesta estadounidense, las partes aún necesitarían mantener conversaciones posteriores para finalizar la implementación del acuerdo, lo que suma otro paso a un proceso que se ha prolongado durante meses.

Al presentar la propuesta de transición después de una cumbre de alto nivel en Doha la semana pasada, Estados Unidos dijo que tenía como objetivo volver a reunir a los principales funcionarios en El Cairo a fines de esta semana para finalizar el acuerdo.

Si bien Israel participa en las conversaciones de El Cairo junto con los principales mediadores de Egipto, Qatar y Estados Unidos, Hamás no participa formalmente.

En la sesión informativa de hoy, Kirby no indicó que las partes en El Cairo estuvieran a punto de finalizar un acuerdo.

Los mediadores egipcios y qataríes están en contacto con el grupo terrorista, pero los funcionarios árabes de los países mediadores no expresaron mucho optimismo sobre la trayectoria de las conversaciones cuando hablaron con The Times of Israel a principios de esta semana, diciendo que la propuesta puente estadounidense fue demasiado lejos para dar cabida a las nuevas demandas israelíes, incluso en el corredor Filadelfi.