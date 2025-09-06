La nueva ministra de Interior británica juró sobre el Corán y que apoyó el boicot a Israel

Itongadol.- El primer ministro británico, Keir Starmer, ascendió el viernes a Shabana Mahmood al cargo de ministra del Interior, como parte de una importante reorganización del gabinete tras la dimisión de Angela Rayner.

Se da la circunstancia de que Shabana Mahmood fue la primera mujer musulmana en ser Lord Canciller y secretaria de Estado para la Justicia en Reino Unido y la primera que juró el cargo sobre el Corán. Fue una ceremonia histórica el 16 de julio de 2024 en la Real Corte de Justicia, de la que dieron cuenta todos los medios de comunicación ese día.

El solemne acto de julio de 2024 fue presidido por Dame Sue Carr, la primera jefa de Justicia (Lady Chief Justice), quien destacó el evento como un «triple hito»: la primera Lord Canciller en jurar sobre el Corán, la primera mujer Lord Canciller, y la primera vez que una jefa de Justicia mujer juramentó a una Lord Canciller.

En Reino Unido hay libertad de elección del texto sobre el que juran los ministros. Todos prestan un juramento de lealtad (Oath of Allegiance) y, en el caso del Lord Canciller, un juramento adicional específico para el cargo (Lord Chancellor’s Oath). Tradicionalmente, los juramentos se prestan sobre la Biblia para los cristianos, pero los ministros pueden elegir el texto sagrado que corresponda a su fe o hacer una afirmación secular si no son religiosos.

Otros cambios en la reorganización del gabinete incluyen el traslado de Yvette Cooper de ministra del Interior a ministra de Asuntos Exteriores. El exministro de Asuntos Exteriores, David Lammy, pasará a ser ministro de Justicia y viceprimer ministro.

Mahmood, nacida en Birmingham de padres de origen pakistaní, indica en su página web que es «una apasionada defensora de los derechos de los palestinos» y, según el Jewish Chronicle, tiene un historial de apoyo al movimiento de boicot, desinversión y sanciones (BDS) contra Israel.

En el pasado, causó polémica cuando, en 2014, obligó a cerrar un supermercado local tras una protesta por la acusación de que «almacenaba productos procedentes de asentamientos ilegales».

La sucursal de Sainsbury’s en Birmingham se vio obligada a cerrar durante varias horas, según afirmó, antes de recurrir a YouTube para pedir el boicot de los productos israelíes.

En una manifestación celebrada la semana siguiente a la protesta de Sainsbury’s, declaró: «Estuve con 200 activistas frente a Sainsbury’s, en el centro de Birmingham. Nos tumbamos en la calle y dentro de Sainsbury’s para expresar nuestra oposición a que vendieran productos procedentes de asentamientos ilegales, y que debían dejar de hacerlo. Conseguimos cerrar esa tienda en plena hora punta de un sábado. Así es como podemos marcar la diferencia».

Mahmood fue criticada por los líderes judíos en ese momento, según señaló el Jewish Chronicle, incluidos la Junta de Diputados y el Consejo de Liderazgo Judío, pero ha mantenido la posición de la dirección laborista sobre Gaza desde el 7 de octubre.

En marzo de 2024, pidió un alto el fuego inmediato en Gaza y acusó a Israel de matar a civiles inocentes.

«Siempre he apoyado un proceso diplomático para detener la matanza de civiles inocentes, hacer llegar la ayuda humanitaria y liberar a los rehenes», escribió Mahmoud en ese momento, y añadió: «Pero está claro que los procesos diplomáticos no han avanzado lo suficiente. La conducción de esta guerra ha sido intolerable, con un nivel desproporcionado de ataques contra personas inocentes que, con razón, ha sido objeto de deliberaciones en los tribunales internacionales».

En una entrevista un mes antes, Mahmood se pronunció a favor de una solución de dos Estados, «porque una solución de un solo Estado no garantiza la seguridad del pueblo de Israel, sino que, de hecho, lo condena a la inseguridad y a la preocupación por su seguridad de forma perpetua».

Añadió: «Y es indignante adoptar una postura que dice que el pueblo de Israel puede tener autodeterminación, pero el pueblo de Palestina no. Eso es inaceptable y no podemos permitir que se sigan degradando y denigrando los derechos humanos fundamentales del pueblo palestino».

Fuente: Arutz Sheva.