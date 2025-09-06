Según informe, Netanyahu rechazó el plan de alto el fuego del exjefe del ejército para liberar a todos los rehenes de Gaza

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel y su entonces jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, intentaron en mayo de 2024 convencer al liderazgo político de adoptar un acuerdo que asegurara la liberación de todos los rehenes y permitiera la derrota decisiva de Hamás en Gaza sin limitaciones operativas, según informó Kan 11.

De acuerdo con el reporte, en los meses previos a la incursión terrestre en Rafah, Halevi promovió una propuesta de una sola fase que buscaba simultáneamente la liberación de los cautivos y el fin de la guerra.

Un equipo de oficiales de las divisiones de Operaciones y Estrategia elaboró varios escenarios que trazaban el camino para derrotar a Hamás tras dicho acuerdo. La lógica era que, una vez liberados los rehenes, resultaría mucho más sencillo eliminar la infraestructura militar de la organización. Sin embargo, el nivel político rechazó la iniciativa de inmediato.

En una reunión restringida del gabinete en la que Halevi presentó el plan, el primer ministro Benjamin Netanyahu lo descartó, calificándolo supuestamente de “derrota”. Fuentes consultadas señalaron que la propuesta fue archivada tan rápido que ni siquiera llegó a ser enviada al equipo negociador para su evaluación.

El esquema finalmente aprobado en mayo de 2024 fue de carácter gradual: la liberación de los rehenes y el fin de la guerra solo se alcanzarían tras completar todas las fases. Pero la decisión de Netanyahu impidió que avanzara hacia la segunda etapa, diseñada para lograr la liberación de todos los cautivos que aún permanecen con vida.

Recientemente, Netanyahu endureció su postura y aclaró que la política del gobierno respecto a las negociaciones con Hamás es buscar únicamente un acuerdo integral, no pactos parciales. “Aceptaremos un acuerdo en el que todos los rehenes sean liberados de una sola vez y bajo nuestras condiciones para poner fin a la guerra”, declaró la oficina del Primer Ministro el mes pasado.

Las condiciones establecidas incluyen: el desmantelamiento del armamento de Hamás, la desmilitarización total de la Franja de Gaza, el control israelí del perímetro de seguridad y la creación de una entidad administrativa alternativa que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina, y que se comprometa a vivir en paz con Israel.

Esta misma semana, mientras las FDI se preparan para una operación de gran envergadura en Ciudad de Gaza, Hamás aseguró estar dispuesto a discutir un acuerdo integral que contemple la liberación de todos los rehenes y el fin de la guerra. Sin embargo, la organización mantuvo intactas sus exigencias previas, consideradas inaceptables por Israel.

El ministro de Defensa, Israel Katz, rechazó el anuncio. “Hamás sigue con los ojos cerrados y con palabras vacías, pero pronto entenderá que solo tiene dos opciones: aceptar las condiciones de Israel para terminar la guerra —liberación de todos los rehenes y desarme— o Gaza se convertirá en lo mismo que Rafah y Beit Hanoun”, advirtió.

“La FDI se está preparando con toda su fuerza”, agregó Katz.

La Oficina del Primer Ministro también respondió al comunicado de Hamás: “Lamentablemente, esto es más propaganda sin nada nuevo. La guerra podría terminar de inmediato bajo las condiciones fijadas por el Gabinete de Seguridad:

Liberación de todos los rehenes. Desarme de Hamás. Desmilitarización de la Franja. Control de seguridad israelí en el territorio. Establecimiento de una administración civil alternativa que no eduque para el terrorismo, ni envíe terroristas ni amenace a Israel.

Solo estas condiciones evitarán que Hamás se rearme y repita la masacre del 7 de octubre una y otra vez, como ha prometido”, concluyó el comunicado.

Fuente: The Jerusalem Post.