Las Fuerzas de Defensa de Israel atacan infraestructura de Hamás en Gaza y piden a civiles evacuar hacia Rafah

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que llevaron a cabo un ataque contra un edificio en Ciudad de Gaza que albergaba infraestructura y equipos de vigilancia pertenecientes a Hamás. El portavoz militar en árabe, coronel Avichay Adraee, confirmó la operación a través de un comunicado en la red X/Twitter y subrayó que se habían emitido instrucciones de evacuación a la población civil antes del ataque.

Adraee instó a los residentes de un sector de Ciudad de Gaza a desplazarse hacia las zonas humanitarias designadas en Jan Yunis y Al-Mawasi, en el sur de la Franja, como parte de las medidas adoptadas para reducir el riesgo de víctimas civiles. Entre ellas mencionó el uso de armamento de precisión, recopilación de inteligencia previa y observación aérea constante.

El bombardeo forma parte de la ofensiva terrestre sobre Ciudad de Gaza que se intensificó desde el viernes. “En los próximos días, las FDI llevarán a cabo ataques precisos y selectivos contra infraestructuras terroristas que representen una amenaza directa para nuestras tropas”, indicó un comunicado militar.

En las últimas semanas, las fuerzas israelíes han eliminado a varios altos dirigentes de Hamás en el marco de la guerra. Entre ellos figura el portavoz de la organización, Abu Obeida, cuya muerte fue confirmada recientemente. Días atrás, se difundió una fotografía en la que Obeida aparecía junto a otros jefes de Hamás que también han sido abatidos por Israel durante el conflicto. Según las FDI, de todos los retratados, solo Mohamed Odeh, jefe del Estado Mayor de Inteligencia de Hamás, continúa con vida.

Tras la eliminación de Obeida, el jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, lanzó una advertencia directa a los líderes de Hamás en el exterior: “Llegaremos también hasta ellos”. Sus declaraciones reflejan la intención de Israel de extender su campaña más allá de Gaza y apuntar contra la cúpula de la organización dondequiera que se encuentre.

La ofensiva en Ciudad de Gaza ocurre en paralelo a los llamamientos internacionales a proteger a la población civil atrapada en el norte de la Franja, donde los enfrentamientos han generado desplazamientos masivos hacia el sur. Mientras tanto, Hamás continúa utilizando edificios residenciales y zonas urbanas densamente pobladas para montar sus posiciones militares, lo que según Israel incrementa el riesgo de daños colaterales en cada ataque.