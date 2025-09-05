Trump dice que algunos de los rehenes podrían haber “muerto recientemente”

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que la situación de los rehenes en Gaza sigue siendo crítica y confirmó que su gobierno mantiene “negociaciones muy profundas” con Hamás, en el marco de los esfuerzos de mediación para lograr un acuerdo con Israel.

En declaraciones desde la Oficina Oval, Trump afirmó que Washington exige la liberación inmediata de todos los cautivos. “Les dijimos: ‘déjenlos salir a todos, ahora mismo, déjenlos salir, y cosas mucho mejores van a suceder’”, señaló. Y agregó una advertencia: “Si Hamás no devuelve a los rehenes, va a ser una situación difícil, va a ser desagradable… es elección de Israel, pero esa es mi opinión”.

El mandatario también se refirió a las familias de los rehenes asesinados, a quienes describió como padres de “jóvenes hermosos muertos”. Según Trump, esas familias “los quieren tanto —casi más— que si su hijo o hija estuviera vivo. Pero hay muchas personas muertas que están saliendo como parte del acuerdo”, dijo, en alusión a la recuperación de cuerpos en el marco de las negociaciones.

Respecto al número de cautivos con vida, Trump sostuvo que serían al menos 20, aunque no descartó que algunos hayan fallecido recientemente. “Podría haber algunos que murieron hace poco, es lo que estoy escuchando. Espero que eso sea incorrecto”, advirtió.

Las palabras del presidente norteamericano reflejan tanto el hermetismo como la incertidumbre que rodea a las conversaciones con Hamás, mientras Israel se prepara para ampliar sus operaciones en Gaza y las familias de los rehenes siguen reclamando una solución urgente.

Como telón de fondo, Trump firmó además una orden para rebautizar el Departamento de Defensa de Estados Unidos como “Departamento de Guerra”, asegurando que busca enviar un “mensaje de victoria” al mundo. “Es un nombre mucho más apropiado en función de dónde está el mundo ahora mismo”, declaró el presidente, acompañado por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quien a partir de ahora puede ser designado como “secretario de Guerra”.