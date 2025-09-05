Las preocupaciones bélicas impulsan un auge en la innovación médica

Itongadol.- El 8 de octubre de 2023, solo un día después de que Hamás invadiera el sur de Israel en una ola de asesinatos y secuestros que dejó miles de muertos y heridos, el personal del Centro Médico Sheba de Tel Aviv ya tenía claro que el país necesitaba urgentemente nuevas innovaciones médicas para hacer frente a la crisis.

La mayoría de los heridos que llegaban a los hospitales de todo Israel habían sufrido lesiones en las extremidades o traumas psicológicos, la mayoría eran jóvenes y no había suficientes expertos en ninguno de los dos campos para hacer frente al abrumador número de personas heridas en esta repentina emergencia.

Esa constatación desencadenó una serie de acontecimientos que, en el último año y medio, han dado lugar a una explosión de nuevas tecnologías sanitarias en Israel, diseñadas para hacer frente a todo tipo de situaciones, desde transfusiones de sangre de urgencia sobre el terreno hasta aplicaciones para la rehabilitación física o inteligencia artificial para el diagnóstico de traumatismos.

«Esta crisis ha impulsado la innovación. Nos ha empujado a trabajar más y más rápido. Es un pequeño rayo de esperanza en una situación muy difícil y dolorosa», afirma Avner Halperin, director ejecutivo de Sheba Impact, la división de comercialización y emprendimiento de Sheba, que moderará una sesión sobre «Innovación en tiempos de guerra, soluciones en tiempos de paz» en la próxima conferencia Biomed Israel, que se celebrará del 20 al 22 de mayo en Tel Aviv.

Desde aquella primera toma de conciencia, la necesidad de este tipo de innovación no ha hecho más que crecer de forma espectacular. En marzo de este año, el Ministerio de Defensa de Israel anunció que más de 16 000 soldados habían resultado heridos en la guerra. Eso sin contar los heridos civiles.

Solo Sheba ha tratado a unos 2116 soldados y civiles. Poco después del inicio de la guerra, duplicó con creces su capacidad de rehabilitación con un nuevo centro de rehabilitación para víctimas de guerra.

El 7 de octubre catalizó a los emprendedores

El 7 de octubre supuso un duro golpe para Israel como nación, desde todos los puntos de vista.

Pero en lo que ahora se reconoce como una respuesta típica de las startups israelíes, el fracaso y la crisis también han sido el catalizador del crecimiento, no solo en las tecnologías de defensa militar, que sin duda experimentaron un desarrollo masivo durante la guerra, sino también en las tecnologías médicas.

«El 8 de octubre ya teníamos claro que el mayor reto al que nos íbamos a enfrentar era la rehabilitación física y mental», afirma Halperin. «Muchas de las personas que ingresaban en el hospital tenían lesiones importantes, como mutilaciones o pérdida de extremidades.

No teníamos suficientes cuidadores sobre el terreno. Y muchas de las lesiones afectaban a jóvenes muy motivados en sus necesidades de rehabilitación. Nos decían que no les bastaba con una o dos horas al día, sino que querían trabajar todo el día en su rehabilitación».

Avner Halperin, director ejecutivo de Sheba Impact, la división de comercialización y emprendimiento del Centro Médico Sheba.

En aproximadamente una semana, Sheba ya había hecho un llamamiento a la colaboración con startups que pudieran aportar soluciones tecnológicas o adaptar las existentes para acelerar o crear una rehabilitación más eficaz.

Ochenta y cinco empresas emergentes respondieron, y Sheba comenzó a trabajar inmediatamente para apoyar a las más prometedoras.

«Fue un proceso muy deliberado, centrado y estructurado que comenzó justo al inicio de la guerra, algo que no había ocurrido antes en Israel ni en ningún otro lugar del mundo», afirma Halperin, que comenzó su carrera como director ejecutivo de la empresa de dispositivos médicos EarlySense y se incorporó a Sheba hace tres años.

En diciembre de ese año, Sheba se asoció para ayudar a fundar la Incubadora de Resiliencia de Sderot, cerca de la frontera con Gaza, con el fin de desarrollar nuevas tecnologías de rehabilitación.

Un rápido cambio de rumbo

Halperin cree que lo que da ventaja a las empresas israelíes en todo el mundo es su rapidez para cambiar de rumbo. Después del 7 de octubre, muchas empresas hicieron precisamente eso.

«Israel es muy eficiente en su respuesta a la innovación y tiene la capacidad de dar un giro radical», explica. «Después del ataque, mejoró aún más y se volvió más rápido».

Un ejemplo es Kemtai. La startup se fundó para ofrecer a los usuarios un entrenador personal en casa, pero tras el 7 de octubre, dio un giro rápido para crear una aplicación para la rehabilitación física.

La aplicación original analizaba los movimientos del usuario y le daba feedback. La solución de rehabilitación ahora hace un análisis con IA de tus movimientos y te dice lo que necesitas mejorar. «Es un software bastante bueno», dice Halperin.

En otro caso, dos compañeros de footing, un médico de Sheba y un profesor de la Universidad de Tel Aviv, ya estaban colaborando en una tecnología para restaurar la sensación táctil en los pacientes, pero cuando estalló la guerra, aceleraron su trabajo.

Su empresa, Tengable, ha desarrollado un nanogenerador triboeléctrico (Teng) autoalimentado que se implanta bajo la piel y se conecta al nervio sensorial sano más cercano para estimularlo y restaurar la sensación táctil en el paciente.

«Esta es la bioconvergencia del futuro, colocar un sensor en el cuerpo y conectarlo a las neuronas para que las personas puedan recuperar el sentido del tacto», afirma Halperin.

Halperin admite que la tecnología aún se encuentra en una fase inicial, pero añade que los resultados son prometedores.

Colaboraciones inesperadas

Al mismo tiempo, la crisis ha dado lugar a colaboraciones y asociaciones inusuales. La empresa de software Microsoft y el equipo de I+D en IA de la gigante contable KPMG se asociaron con los médicos de Sheba para crear Mentaily, un sistema de diagnóstico basado en IA que utiliza el lenguaje natural para diagnosticar problemas psiquiátricos o psicológicos.

«Esto nos está ayudando a superar el principal reto del trastorno por estrés postraumático, que es identificar, entre el casi millón de personas que actualmente corren el riesgo de padecerlo en Israel, al 10 % que requiere intervención profesional», afirma Halperin.

«El 90 % de las personas expuestas a acontecimientos traumáticos superarán el trauma por sí mismas o con el apoyo de amigos y familiares, pero el 10 % requiere intervención profesional. El reto es encontrarlas rápidamente».

Por lo general, afirma Halperin, el proceso de admisión por parte de un profesional de la salud mental puede llevar varias horas. El uso de la IA reduce significativamente ese tiempo, lo que es de vital importancia cuando hay escasez. «El mismo número de médicos puede atender a más personas e identificar a las que más lo necesitan».

La solución se encuentra ahora en fase de pruebas avanzadas con el Ministerio de Defensa de Israel y otras organizaciones del país.

«Trabajar con Microsoft como socio externo sólido aceleró el proceso diez veces. Lo que nos habría llevado cinco años, lo conseguimos en uno», afirma Halperin.

Necesidades sobre el terreno

A veces, las nuevas tecnologías son el resultado directo de necesidades médicas urgentes en el campo de batalla.

Mientras prestaban servicio como médicos del ejército al comienzo de la guerra de Gaza, dos doctores del Centro Médico Sheba y del Centro Médico Sourasky de Tel Aviv identificaron la necesidad de mejorar significativamente la eficacia de las transfusiones de sangre sobre el terreno. Su innovación, que aún se encuentra en una fase inicial, se denomina Core-Blood. Sheba está creando una empresa emergente para apoyar la nueva tecnología.

También está Rescue Heat, fundada por un médico senior del Rambam Health Care Campus de Haifa y dos reservistas, que comprendieron que la mayor amenaza de las heridas en el campo de batalla es la hipotermia y que los tratamientos existentes no son lo suficientemente buenos.

La empresa está desarrollando un parche térmico que puede mantener a una persona herida caliente durante cuatro horas a una temperatura constante de 42 grados centígrados. Antes de la guerra, el parche era solo una idea. La guerra fue el impulso para convertirlo en un producto.

El parche, pendiente de patente, está a la espera de la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., pero ya se ha utilizado en zonas de combate en Gaza y Líbano.

Entre las muchas otras empresas que desarrollan nuevos productos desde el 7 de octubre se encuentran: MyMove, que trata los dolores fantasma tras la pérdida de una extremidad; NexoBrid, que ha desarrollado un tratamiento para las quemaduras a partir de la piña; Cognishine, que ayuda a los terapeutas a proporcionar una atención eficaz para los trastornos cognitivos, emocionales, del habla y del lenguaje; y MindTension, que se centra en medir las respuestas a diversas situaciones de estrés.

Unidad de Rehabilitación del Centro Médico Sheba.

La COVID fue el detonante

Halperin cree que la respuesta innovadora única de Israel a la guerra actual se debe en parte al trabajo preliminar ya realizado durante la pandemia de COVID de 2020-2022.

«Ahí fue donde vimos por primera vez este tipo de enfoque estructurado de la innovación médica», explica. «La crisis clave entonces eran los respiradores, los sensores y las soluciones de diagnóstico, y las empresas emergentes israelíes se adaptaron rápidamente a las tecnologías existentes para cubrir las carencias. La guerra es una crisis sanitaria muy diferente, pero el concepto es el mismo».

También cree que fue debido a la COVID-19 que se produjo una escasez tan drástica de profesionales de la salud mental cuando estalló la guerra. «Al igual que muchos países del mundo, Israel aún no ha logrado superar la carga que supuso para la atención mental profesional la COVID-19», admite.

Las innovaciones ayudarán al mundo

Al igual que muchas innovaciones desarrolladas en respuesta a los conflictos, el resultado final es que el mercado civil también se beneficia. «Todas las tecnologías de las que hablamos no solo son valiosas para las lesiones de guerra, sino que también tienen aplicaciones civiles a largo plazo», afirma Halperin.

«Estamos absolutamente seguros de que la forma de administrar sangre a una persona herida será relevante para la atención de urgencias», explica. «El trabajo que realizamos en rehabilitación física es muy relevante para las poblaciones envejecidas. El producto de IA diseñado para el diagnóstico psiquiátrico va a ser relevante para toda la crisis de salud mental a nivel mundial».

Añade que Tengable espera desarrollar una aplicación para ayudar a las mujeres que han tenido cáncer de mama y se han sometido a una mastectomía u otro tipo de cirugía mamaria a recuperar el sentido del tacto.

«No se trata solo de tratar la pérdida de extremidades; hay otras aplicaciones más allá de la atención traumatológica», afirma.

Halperin hablará el primer día de la conferencia sobre ciencias de la vida y tecnología sanitaria, que se celebra cada mes de mayo.

Este año, en la 22.ª edición consecutiva de Biomed Israel, 150 empresas emergentes participarán en la conferencia de tres días, que suele atraer a altos ejecutivos, investigadores e inversores de todo el mundo.

Otros temas de las sesiones de este año son las terapias contra el cáncer, los hospitales a domicilio, los avances en inteligencia artificial y el descubrimiento de fármacos, el envejecimiento saludable y la salud de la mujer.

Fuente: Israel21c.