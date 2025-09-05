Turquía cancela el concierto de un cantante judío franco-argelino por su apoyo a Israel

Itongadol.- Las autoridades turcas han cancelado un concierto de Enrico Macias, el cantante judío franco-argelino que lleva décadas actuando en el país, alegando las protestas previstas por su apoyo a Israel.

La oficina del gobernador de Estambul anunció el miércoles la cancelación del concierto de Macias previsto para el viernes por la noche en el distrito de Şişli de la ciudad, alegando «intensas convocatorias de protestas» como factor determinante de la decisión.

Las autoridades afirmaron que permitir la celebración del evento podría colocar a los manifestantes en una «posición legal injusta» y generar resentimiento, lo que les llevó a prohibir tanto el concierto como cualquier protesta relacionada con él.

La decisión de cancelar el concierto también refleja la retórica del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, que ha suscitado acusaciones de antisemitismo por parte de funcionarios israelíes y estadounidenses y de grupos judíos. En los últimos meses, Erdoğan ha calificado a Israel de «Estado terrorista» y ha descrito al primer ministro Benjamin Netanyahu como «un vampiro que se alimenta de sangre».

Macias, de 86 años, partidario desde hace mucho tiempo de Israel y que en ocasiones ha insinuado que podría trasladarse allí, expresó su consternación por la decisión.

«He tenido el privilegio de cantar en Estambul y Esmirna durante más de 60 años, ciudades que aprecio especialmente por su extraordinario público», declaró a la AFP. «Me sorprende y entristece profundamente no poder reunirme con mi público, con el que siempre he compartido valores de paz y fraternidad».

Nacido como Gaston Ghrenassia en Constantina, Argelia, en 1938, Macias huyó a Francia en 1961 durante la Guerra de Independencia de Argelia, tras el asesinato de su suegro, un destacado músico. Adoptó el nombre artístico de Enrico Macias en 1962 y desarrolló una larga y exitosa carrera, convirtiéndose en un popular intérprete de música árabe-andalusí con un gran número de seguidores tanto en Oriente Medio como en el mundo francófono occidental. (Según se dice, la colección personal de música de Osama Bin Laden incluía un álbum de Macias).

Fue expulsado de algunos países árabes por su defensa de la paz árabe-israelí, lo que le valió una invitación para actuar en Egipto cuando Anwar Sadat estaba a punto de firmar un acuerdo de paz con Israel. En 1997, el entonces secretario general Kofi Annan le otorgó el título de «mensajero de la paz».

Macias también es conocido por su apoyo abierto a Israel, donde ha actuado en decenas de ocasiones. Ha participado en conciertos solidarios, incluidos eventos en beneficio de los soldados israelíes, y ha hablado abiertamente de su sionismo en entrevistas. En 2020, dijo que se mudaría a Israel si Marine Le Pen, una política de derecha, se convertía en presidenta de Francia. El año pasado, dirigió el canto en hebreo en una manifestación en París en nombre de los rehenes en Gaza.

A pesar de todo, sus vínculos con Turquía han sido especialmente fuertes. Muchas de sus canciones fueron adaptadas al turco y versionadas por conocidos artistas locales. Actuó en duetos y conciertos en directo en el país, lo que dio lugar a décadas de influencia intercultural.

Pero su activismo ha resultado controvertido en medio del deterioro generalizado de las relaciones entre Turquía e Israel. Ankara ha criticado duramente las acciones militares de Israel en Gaza, utilizando términos como «genocidio» y suspendiendo el comercio en respuesta a la escalada del conflicto.