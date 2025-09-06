Emiratos Árabes Unidos lanza advertencia “sin precedentes” a Israel y frena planes de anexión en Cisjordania

Itongadol.- El gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) emitió una advertencia pública calificada por funcionarios israelíes como “extraordinaria”, en la que advirtió que cualquier movimiento de anexión en Cisjordania representaría una “línea roja” y pondría en riesgo los Acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones bilaterales en 2020.

Según reveló The Washington Post, la declaración realizada por Lana Nusseibeh, alta funcionaria del Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí, llegó después de varios mensajes privados que no obtuvieron respuesta del primer ministro Benjamin Netanyahu. Abu Dhabi, frustrado por el silencio israelí y por lo que percibía como un respaldo tácito de Washington, decidió hacer público el mensaje a través de Reuters.

La advertencia sorprendió a Jerusalem y, según fuentes oficiales, provocó que el tema de la anexión fuese retirado de la agenda de una reunión de gabinete que estaba prevista apenas dos días después. “Es muy inusual, no lo esperábamos”, admitió un funcionario israelí al Jerusalem Post.

Mientras tanto, las tensiones internas en Israel siguen siendo elevadas. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, instó a Netanyahu a imponer soberanía sobre gran parte de Cisjordania, bajo la consigna de “máxima tierra, mínimos árabes”, y rechazó cualquier posibilidad de un Estado palestino. En la misma línea, el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, cercano a Netanyahu, habría respaldado los planes de anexión, aunque fue uno de los interlocutores que recibió las advertencias de Abu Dhabi en un viaje reciente.

El presidente emiratí, Mohammed bin Zayed, mantiene congelados sus vínculos con Netanyahu y se ha negado a recibirlo, en parte por la creciente crítica de Abu Dhabi a la guerra en Gaza. En cambio, en julio recibió al líder opositor Yair Lapid en su palacio, un gesto que generó malestar en el entorno del primer ministro israelí.

La advertencia emiratí añade presión internacional sobre Netanyahu en un momento de fuerte aislamiento diplomático. Tanto en Israel como en Washington se evalúa si la amenaza de poner en riesgo los Acuerdos de Abraham, pieza clave de la diplomacia regional impulsada por Donald Trump en 2020, obligará al primer ministro a moderar sus pasos en Cisjordania.