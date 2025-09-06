Israel avanza hacia una anunciada e importante ofensiva en Gaza, y piden evacuar hacia la zona humanitaria en Khan Yunis

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron este sábado la creación de una nueva zona humanitaria en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, mientras intensifican la campaña militar para desmantelar los últimos enclaves de Hamás en el norte.

Según el comunicado oficial, el área estará equipada con hospitales de campaña, plantas desalinizadoras, cañerías de agua y un suministro constante de alimentos, carpas, medicinas y equipos médicos. La coordinación estará a cargo de la unidad COGAT de las Fuerzas de Defensa de Israel, en colaboración con Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales de asistencia.

El anuncio coincide con los llamados del ejército a los civiles para que evacúen hacia el sur desde las zonas de combate, mientras Hamás habría ordenado a empleados gubernamentales permanecer en sus puestos, dificultando el movimiento de la población.

La decisión responde también a la creciente presión internacional tras las advertencias del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que la semana pasada alertó que Gaza se encuentra “al borde del colapso” por la falta de alimentos y suministros básicos. Según datos de agencias humanitarias, más de un millón de personas ya se habrían desplazado hacia el sur en busca de refugio, generando una sobrecarga en la infraestructura existente.

En paralelo, el ejército israelí continúa expandiendo su ofensiva en el norte de la Franja con operaciones de precisión contra posiciones de Hamás. Portavoces militares señalaron que los ataques están dirigidos a centros de mando, arsenales y túneles subterráneos que representan una amenaza directa para las tropas desplegadas.

Desde Jerusalem, el gobierno defendió la creación de la nueva zona humanitaria como parte de un esfuerzo para “facilitar la asistencia a la población civil” al tiempo que mantiene la presión militar sobre Hamás. Sin embargo, organizaciones internacionales insisten en que la seguridad de los desplazados no está plenamente garantizada y que la ayuda sigue siendo insuficiente frente a la magnitud de la crisis.