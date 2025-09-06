Equipo de ciclismo israelí borra su nombre de la indumentaria ante protestas propalestinas

Itongadol.- El equipo profesional de ciclismo Israel Premier Tech anunció el sábado que sus ciclistas usarán nuevas camisetas durante el resto de la Vuelta a España, tras una serie de protestas pro-palestinas que se registraron en España en los últimos días.

Según informó el equipo, desde la etapa 14 hasta la conclusión de la carrera en Madrid el 14 de septiembre, los ciclistas competirán con camisetas especiales que mantendrán la Estrella de David en el frente y la espalda, pero sin la inscripción “Israel Premier Tech”.

El equipo explicó que la decisión se tomó por motivos de seguridad. “Por nuestro compromiso total con la seguridad de nuestros corredores y de todo el pelotón, y dado el carácter peligroso de algunas de las protestas en la Vuelta a España, hemos decidido implementar este cambio”, señaló el comunicado.

Israel Premier Tech aclaró que la medida es temporal y que el nombre oficial del equipo no se modifica. El diseño de la nueva camiseta es muy similar al que el equipo ha utilizado previamente en vehículos de apoyo y ropa no oficial. El cambio busca principalmente permitir que los ciclistas se desplacen y compitan con seguridad, especialmente cuando viajan solos fuera de la ruta principal de la carrera.

El jueves, aproximadamente 10.000 manifestantes pro-palestinos se concentraron a lo largo del recorrido durante la etapa 11. Preocupados por las condiciones en la meta, los organizadores finalizaron la etapa tres kilómetros antes de la llegada. Previamente, el ciclista israelí Nadav Reisberger había hablado sobre la hostilidad que el equipo ha enfrentado desde el inicio de la carrera, incluyendo incidentes en los que los manifestantes invadieron la ruta y bloquearon el paso de los corredores.

A pesar de las dificultades, el equipo recibió un amplio apoyo en redes sociales. El director de la carrera, Kiko García, habría pedido a los líderes del equipo considerar retirarse para proteger la seguridad de otros participantes, propuesta que fue rechazada de inmediato.

En una entrevista con Ynet, el CEO de Israel Premier Tech, Ido Schvit, afirmó: “Estamos aquí para competir, para llegar a Madrid y tratar de ganar alguna etapa en el camino. Profesionalmente ha sido una muy buena carrera, nuestros resultados hasta ahora son muy sólidos. Estamos aquí para terminar y lo haremos. También contamos con el total apoyo del pelotón. Sí, hay comentarios externos, pero no necesariamente de ciclistas o de otros equipos. Hay comentarios interminables en línea, pero la gran mayoría vienen a ver deporte, a presenciar un evento deportivo, uno de los más grandes del mundo, y eso es lo que importa”.