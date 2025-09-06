Aliá. Mañana en Argentina se inaugura la Expo Atid 2025

Itongadol.- La Organización Sionista Mundial, la Agencia Judía para Israel, la Organización Sionista Argentina invitan a participar del evento especial “Primer paso al futuro en Israel”, que se realizará, en el marco de la Expo Atid 2025.

¡SE VIENE EXPO ATID 2025!

Primer paso al futuro en Israel

Si estás pensando hacer Aliá o simplemente querés estar informado sobre las oportunidades, beneficios y desafíos de Israel, esta expo es para vos!

¿Cuándo?

Domingo 7 de Septiembre en AMIA, JUDAICA y LA CASA.

Lunes 8 de Septiembre en AMIA

No te pierdas la posibilidad de contar con información actualizada, charlar con representantes de la Agencia Judía, entrevistas personales con profesionales de diferentes áreas y programas, expertos en estudios universitarios y también escuchar la experiencia de olim en primera persona.

¡Te esperamos!