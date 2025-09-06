Inicio Argentina Aliá. Mañana en Argentina se inaugura la Expo Atid 2025

Por Gustavo Beron
Itongadol.- La Organización Sionista Mundial, la Agencia Judía para Israel, la Organización Sionista Argentina invitan a participar del evento especial “Primer paso al futuro en Israel”, que se realizará, en el marco de la Expo Atid 2025.

¡SE VIENE EXPO ATID 2025! 📣

Primer paso al futuro en Israel 🇮🇱

Si estás pensando hacer Aliá o simplemente querés estar informado sobre las oportunidades, beneficios y desafíos de Israel, esta expo es para vos!

🗓 ¿Cuándo?

👉 Domingo 7 de Septiembre en AMIA, JUDAICA y LA CASA.

👉 Lunes 8 de Septiembre en AMIA

No te pierdas la posibilidad de contar con información actualizada, charlar con representantes de la Agencia Judía, entrevistas personales con profesionales de diferentes áreas y programas, expertos en estudios universitarios y también escuchar la experiencia de olim en primera persona.

¡Te esperamos!

