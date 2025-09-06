Informe: Terrorista responsable del asesinato de diez israelíes el 7 de octubre, es eliminado por Israel

Itongadol.- Mahmoud Afana, un militante de Gaza que se jactó de haber asesinado a diez israelíes durante los ataques del 7 de octubre, fue eliminado en un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Deir al-Balah, según informaron medios israelíes el sábado, citando reportes palestinos.

Afana se volvió tristemente célebre tras la difusión de una conversación grabada en la que detallaba con frialdad sus crímenes. En el audio, el militante relata cómo atacó a civiles israelíes durante la masacre, incluyendo a una pareja. “Te hablo desde el teléfono de una mujer judía. La maté a ella y a su esposo. Maté a diez con mis propias manos”, confesó a su padre, según reportó Ynet. La grabación había sido presentada por el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Eli Cohen, en un debate ante el Consejo de Seguridad de la ONU, dos semanas y media después de los ataques.

Afana logró infiltrarse en Kibutz Mefalsim durante los ataques y realizó la llamada a sus padres mientras aún se encontraba dentro del lugar, informó N12. La FDI confirmó que su muerte se produjo en el marco de una serie de operaciones dirigidas a desmantelar la infraestructura de Hamas en la Franja de Gaza y neutralizar a responsables directos de ataques contra civiles israelíes.

La eliminación de Afana forma parte de los esfuerzos continuos de Israel para responsabilizar a los perpetradores de la masacre del 7 de octubre y evitar nuevos atentados. La operación también se enmarca en la ofensiva más amplia de las FDI en Gaza, que combina ataques de precisión sobre líderes terroristas, infraestructura militar de Hamas y puestos de observación utilizados para lanzar ataques contra Israel.

Analistas destacan que la eliminación de Afana, junto con otras operaciones recientes, envía un mensaje claro de que Israel busca incapacitar a los individuos directamente involucrados en los atentados y proteger a sus ciudadanos frente a nuevas agresiones.