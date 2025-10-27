Desfinanciar a la ONU: un paso necesario para poner fin a la hipocresía global y al antisionismo – opinión

Itongadol.- Hace cincuenta años, el 10 de noviembre de 1975, el Naciones Unidas aprobó notoriamente la Resolución 3379 de la Asamblea General declarando que “el sionismo es racismo.” Desde entonces, la ONU se ha convertido en el pozo negro definitivo de feroz antisionismo, antisemitismo puro y antiamericanismo absoluto.

Es hora de que Estados Unidos lidere un proceso global de arrepentimiento y reparación desfinanciando por completo a la ONU y reemplazándola con una serie de organismos profesionales libres de hostilidad fecunda hacia los judíos/israelíes y liberados de ideologías antiamericanas radicales.

Daniel Patrick Moynihan, embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas en 1975, criticó la infame resolución, reconociendo que era un intento de degradar a Estados Unidos degradando a su aliado. Repudió lo que más tarde llamaría la “Gran Mentira Roja” como un ataque a la democracia y la decencia. Y advirtió que esta difamación entraría en el torrente sanguíneo internacional.

Por desgracia, tenía razón. Con sus perversas distorsiones orquestadas por los soviéticos del lenguaje, la historia y la realidad, la Resolución 3379 “apestaba a mente totalitaria, apestaba a estado totalitario” – como nos recuerda el profesor Gil Troy en un importante artículo de esta semana en la revista Commentary.

“Con el genio instintivo del matón, los que odiaban entendieron lo que más dañaría la reputación de Israel – y lo que el mundo tragaría fácilmente. Mostraron cómo imponer a los judíos aversiones ampliamente aceptadas –al racismo, al genocidio–, escribe Troy.

“Totalitario antisionismo ayudó a las élites occidentales a presentar a los palestinos como personas de color nobles, oprimidas y privadas de sus derechos, y a los israelíes como blancos innobles, opresivos y racistas. Ayudó a los progresistas a ignorar la violencia, el islamismo, el sexismo y la homofobia del movimiento nacional palestino. La alianza Rojo-Verde unió a los izquierdistas con los islamistas, y la ‘Gran Mentira Roja’ de Moynihan se convirtió en la ‘Gran Mentira Rojo-Verde’ que se niega a morir.”

Ben Cohen y David May, de la Fundación para la Defensa de las Democracias en Washington, detallaron esta semana los extraordinarios recursos dedicados por la ONU a la demonización de Israel.

Esto comienza con el Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino, que impulsa las narrativas de Israel como colonialista e Israel como Estado de apartheid (más de 3 millones de dólares por año durante 50 años).

Continúa con el Comité Palestina de la ONU y el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino; la División de los Derechos de los Palestinos; el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (OOPS), que ha demostrado ser un estrecho colaborador de Hamás; el relator especial del ACNUR (Alto Comisionado para los Refugiados) sobre los territorios palestinos ocupados; y el Comité Especial encargado de investigar las prácticas israelíes.

Aún más absurdo es el tema 7 de la agenda del CDHNU (Consejo de Derechos Humanos), que exige que el organismo examine el historial de derechos humanos de Israel en cada reunión que convoca (Israel es el único país sujeto a este tratamiento); el Registro de Daños de las Naciones Unidas (desde 2007 para ayudar a los palestinos a cobrar las reclamaciones por daños supuestamente sufridos por la construcción de la barrera de seguridad de Israel en Cisjordania); y tantos otros organismos virulentamente hostiles.

Luego está la Corte Penal Internacional, que ha emitido órdenes de arresto contra el Primer Ministro Benjamín Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant (sobre la base de falsedades malévolas y abusos seriales de sus propios procesos), y la Corte Internacional de Justicia, que ha acusado falsamente a Israel de ocupar ilegalmente los territorios en disputa de Judea y Samaria.

Las grotescas acusaciones contra Israel de genocidio, apartheid y crímenes contra la humanidad circulan en la ONU, la CIJ, la CPI y organizaciones no gubernamentales, como Amnistía y Human Rights Watch. Introducen estas afirmaciones en los informes de los demás y luego las repiten y reciclan para crear una cámara de eco infernal de demonización de Israel.

Los senadores estadounidenses Mike Lee (R-UT), Marsha Blackburn (R-TN) y Rick Scott (R-FL), así como los representantes Mike Rogers (R-AL) y Chip Roy (R-TX), presentaron la Ley DEFUND, que iniciaría la retirada de Estados Unidos’ de las Naciones Unidas, citando, en parte, las acciones de la ONU hacia Israel.

Pero la ofensiva de la ONU no se limita sólo a Israel. Como han demostrado los investigadores Prof. Eugene Kontorovich, Edwin Black y Claudia Rosett, el gobierno de Estados Unidos proporciona más de 20 mil millones de dólares a la ONU y a organizaciones internacionales y entidades multilaterales relacionadas que son combativamente antiamericanas y radicalmente progresistas también.

La administración Trump comenzó en la dirección correcta al poner fin a la financiación estadounidense a la UNRWA. El desmantelamiento completo de UNRWA es el próximo desafío. Su presupuesto de 1.500 millones de dólares se puede gastar mucho mejor en asentamientos reales de refugiados y en el establecimiento de la paz, tal vez a través de la nueva administración de estabilización para Gaza liderada por Estados Unidos.

Trump también debería reabrir el acuerdo de 1947 que ubicaba la sede de la ONU, libre de impuestos, en Nueva York. Y sí, la desfinanciación total de la ONU puede estar justificada, al menos por un tiempo, como tratamiento profiláctico.

Personalmente, no creo realmente que se pueda reformar la ONU. Funciona sin ninguna responsabilidad real, sin ninguna brújula moral funcional y sin ningún mecanismo para adquirir características vitales de ese tipo. Ha desarrollado un ADN amigable con los tiranos, diplomáticamente inmune y colectivamente irresponsable.

Peor aún, como ha escrito Melanie Phillips, es un “géiser imparable de corrupción moral e intelectual. Enseña a Occidente que las mentiras sobre Israel son verdades y las verdades son mentiras, y ha convertido lo que Occidente se dice a sí mismo que es moralidad y conciencia en una agenda del mal.”

Ha garantizado que Occidente ya no pueda distinguir de manera más general entre víctima y opresor, realidad y propaganda, y bien y mal. Tratar a la ONU y al “derecho internacional” que ha promovido como árbitros morales del orden global no es sólo una broma de mal gusto. También ha enfermado al mundo.

Aunque todo el mundo sabe que la ONU está rota, es prácticamente tabú pedir su cierre. La defensa habitual de la ONU es que “puede que sea imperfecta”, pero “es todo lo que tenemos” –es un estribillo que tiende a ir acompañado de prescripciones de reformas que no se mantendrán o no funcionarán en absoluto.

El contraargumento es el siguiente: ¿Es realmente la ONU lo mejor que podemos hacer? ¿Tenemos que conformarnos con un sistema que elija a Siria, Arabia Saudita e Irán para dirigir consejos de derechos humanos, agencias de derechos de las mujeres y organismos culturales? Si la ONU es “todo lo que tenemos” y puede ignorar con arrogancia las matanzas en Siria y Sudán mientras califica escandalosamente a Israel de empresa criminal de guerra, ¡entonces ya es hora de pensar en otra cosa!

Por lo tanto, es hora de crear alternativas a la ONU, como un “Pacto de Naciones Democráticas”, una entidad sucesora de la ONU limitada a naciones gobernadas por principios democráticos. Este organismo podría anular actos locos y resoluciones desagradables, como la negación de la Jerusalén judía por parte de la UNESCO (Organización Educativa, Científica y Cultural). El Pacto también buscaría crear un nuevo cuerpo de derecho internacional reformado y actualizado, largamente esperado.

El libro de Claudia Rosett Qué hacer con la ONU se opone a esto. Ella considera que el ideal de “paz mundial” liderado por las democracias es una extralimitación. Está demasiado impulsado por ideales que no se traducen fácilmente en acciones. (¿Cómo se definirá la democracia a efectos de membresía?)

Su principio rector para reemplazar a la ONU es la competencia, el establecimiento de agencias profesionales sin pretensiones morales grandiosas. La competencia es lo que acaba con los monopolios, y la ONU es el mayor monopolio de todos ellos.

Es un mamut ayudado por inmunidades, privilegios y generosas contribuciones gubernamentales, y cuenta con el respaldo de legiones de ONG de intereses especiales en todo el mundo que presionan para obtener más.

Como resultado, escribe Rosett, la ONU se ha convertido en algo así como los fallidos experimentos colectivistas del siglo XX: esas enormes y antiguas empresas estatales soviéticas y esas gigantescas industrias comunistas chinas. Fue y es muy difícil acabar con estos gigantes, ya que están vinculados a todos los aspectos de una economía disfuncional, además de a sus vidas de empleados’. Son un drenaje terrible.

Esto se soluciona creando competencia. Así, Rosett propone el establecimiento de varias coaliciones que no estén tanto vinculadas a ideales sino que estén impulsadas por misiones de países con intereses compartidos específicos, como la OTAN durante la Guerra Fría.

En cuanto a la utilidad residual de algún tipo de “talking shop” global en el que incluso Irán pueda fanfarronear y Rusia pueda disimular – bueno, si es que lo hace, este debería ser un foro sólo para el intercambio de opiniones – para desahogarse.

“Debería ser una Asamblea General menos los votos y menos agencias con presupuestos multimillonarios. No es una broma sugerir que sería mejor estar alojado en un gimnasio en algún lugar de Iowa (o Siberia) que en una cámara dorada multimillonaria en Manhattan”, argumenta Rosett.

Los pensadores y expertos deben dedicarse diligentemente a esta tarea. Es hora de que quienes tienen conocimientos, recursos y una genuina buena voluntad hacia las generaciones futuras analicen en profundidad y de manera no polémica el costo de oportunidad que supone para Occidente adherirse a las Naciones Unidas.

Autor: David M. Weinberg

Fuente: The Jerusalem Post