Israel se prepara para la posibilidad de que Hamás devuelva esta noche otro cuerpo de un rehén

Itongadol.- Israel se encuentra en alerta ante la posibilidad de que Hamás entregue esta noche el cuerpo de uno de los rehenes fallecidos que permanecen en la Franja de Gaza, según informó The Times of Israel. Aunque el grupo islamista aún no ha confirmado oficialmente su intención de hacerlo, las autoridades israelíes ya habrían activado los preparativos para una eventual transferencia.

Durante el fin de semana, Israel había estado listo para recibir los cuerpos de varios rehenes, pero finalmente la entrega no se concretó. Actualmente, las Fuerzas de Defensa de Israel estiman que los restos de 13 rehenes continúan retenidos en el enclave.

En paralelo, el canal Al Jazeera citó a una fuente del ala militar de Hamás que aseguró que uno de los cuerpos fue recuperado más temprano en el día durante una operación de búsqueda en el barrio de Tuffah, en la ciudad de Gaza. Según ese reporte, el movimiento islamista planea coordinar con el Comité Internacional de la Cruz Roja los detalles de la entrega a Israel.

Hasta el momento no se ha divulgado la identidad del rehén fallecido ni se ha precisado cuándo podría producirse el traspaso. Sin embargo, fuentes diplomáticas consideran que una eventual devolución podría formar parte de los gestos iniciales exigidos en el marco de las negociaciones para avanzar en el retorno de los cuerpos restantes y en la reanudación del diálogo mediado por actores internacionales.