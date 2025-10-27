OSM. Einstein y Herzl también presentes en el Congreso Sionista

Itongadol.- Albert Einstein y Theodor Herzl «conversan» sobre el próximo Congreso Sionista con miras a 2048 en un divertido video producido por la Organización Sionista Mundial.

El mismo simula una videollamada de WhatsApp entre el premio Nobel y el fundador del sionismo, en la cual el primero, desde su oficina y delante de un pizarrón con sus fórmulas escritas en tiza detrás, le dice: «¿Qué escuché? ¿De verdad ve a ser el 39º Congreso?».

¿»Quién lo hubiera creído? Empezamos en un pequeño salón en Basilea y ahora en Jerusalem… Nada mal para un sueño, ¿eh? En síntesis, preparate para tres días de ideas, conexiones y decisiones que influirán en todos nosotros. Entonces, ¿venís o te quedás en casa a resolver fórmulas?», le responde Herzl desde el famoso balcón, de espaldas al río Rin.

«Por supuesto que voy, y decime: si vamos a hablar del futuro, ¿qué opinás del Congreso de 2048? Ya sabás, 100 años de la fundación del Estado… Ya que hablamos del futuro, construyámoslo…», le propone Einstein.

«¡Genio!», exclama el «padre del sionismo».

El divertido video termina con tres placas sobre un fondo azul: «Nos vemos en el 39° Congreso Sionista», «Sionismo 2048» y «39° Congreso Sionista. Sionismo 20.48. La voz de las generaciones».