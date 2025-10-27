Netanyahu felicitó a Javier Milei por su victoria en las elecciones legislativas

Itongadol.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, felicitó al presidente argentino Javier Milei tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas celebradas ayer en Argentina.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Netanyahu expresó: “Mi querido amigo Presidente Javier Milei, Sara y yo, y el Estado de Israel le enviamos a usted y al pueblo argentino nuestras más cálidas felicitaciones por su extraordinaria victoria en las elecciones de ayer”.

La felicitación se enmarca en la estrecha relación que ambos líderes han mantenido desde el inicio del mandato de Milei, caracterizado por un firme alineamiento con Israel y una política exterior abiertamente proisraelí. Milei ha reiterado en numerosas ocasiones su admiración por el pueblo judío y su decisión de fortalecer los lazos bilaterales, tanto en materia diplomática como en cooperación tecnológica, defensa y comercio.

En Jerusalem, la cancillería israelí destacó en las últimas semanas la importancia de la relación con Argentina como un “socio estratégico en América Latina”, en momentos de creciente inestabilidad regional.

Por su parte, fuentes del entorno presidencial argentino interpretaron el mensaje de Netanyahu como una señal de respaldo político y de continuidad en la agenda bilateral, que incluye la próxima apertura de la embajada argentina en Jerusalem, una promesa que Milei ha confirmado para el año 2026.

El intercambio entre ambos mandatarios refuerza las relaciones bilaterales entre ambos países.