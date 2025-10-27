Hamas afirma poder recuperar los cuerpos de entre 7 y 9 rehenes fallecidos en Gaza

Itongadol.- El grupo islamista Hamas informó a los mediadores que puede localizar y recuperar los cuerpos de entre siete y nueve rehenes fallecidos, sepultados bajo los escombros en la Franja de Gaza, según publicó el diario Asharq Al-Awsat.

El anuncio se produce luego de que inteligencia israelí señalara que Hamas conoce la ubicación de al menos ocho cuerpos y podría recuperarlos con facilidad, aunque tendría dificultades para hallar los restos de hasta cinco más.

La declaración también coincide con la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dio a Hamas un plazo de 48 horas para avanzar en la entrega de los cuerpos. “Hamas tendrá que empezar a devolver los cuerpos de los rehenes fallecidos, incluidos dos estadounidenses, o los demás países involucrados en este gran acuerdo de paz tomarán medidas”, dijo Trump.

El mandatario agregó que “algunos de los cuerpos son difíciles de recuperar, pero otros pueden ser devueltos ahora y, por alguna razón, no lo están haciendo”. Añadió que la promesa de un trato justo “solo se aplicará si cumplen con sus obligaciones” y remarcó que sigue el tema “muy de cerca”.

En declaraciones a Al Jazeera, el alto dirigente de Hamas Khalil al-Hayya aseguró que el grupo ya había informado a los mediadores “hace meses” sobre los problemas para recuperar los cuerpos debido a los cambios en el terreno provocados por los bombardeos israelíes. “En algunos casos ya no se sabe dónde fueron enterrados. Hay comprensión estadounidense de esta situación”, afirmó.

Al-Hayya sostuvo que en las últimas semanas se han intensificado las tareas para localizar los cuerpos, aunque reconoció que las excavaciones se realizan “con equipos muy limitados y a más de 20 metros bajo tierra”. Además, acusó a Israel de utilizar el tema de los fallecidos como “pretexto” para romper el alto el fuego.

El jueves, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, el jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, y altos mandos de la Dirección de Inteligencia informaron al vicepresidente estadounidense JD Vance durante una reunión en Tel Aviv que Hamas es capaz de recuperar al menos diez de los trece cuerpos que aún permanecen en la Franja, incluso sin asistencia internacional, según reportó Kan 11 News.