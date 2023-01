Blinken anuncia formalmente su viaje a Egipto, Israel y Cisjordania

Itongadol.- El Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, tiene previsto viajar a Medio Oriente el próximo el domingo, donde visitará Egipto, Israel y Cisjordania.

Según el Departamento de Estado de EE.UU., la primera parada de Blinken será El Cairo, donde se reunirá con el presidente Abdel Fattah al-Sisi, el ministro de Asuntos Exteriores Sameh Shoukry y altos funcionarios egipcios.

El objetivo de Blinken en El Cairo será «avanzar en la asociación estratégica EE.UU.-Egipto y promover la paz y la seguridad en la región, incluso a través del apoyo compartido a las elecciones en Libia y el proceso político en curso dirigido por Sudán», señaló el Departamento de Estado estadounidense.

Objetivos de la visita de Blinken a Israel

El lunes está previsto que Blinken llegue a Israel, donde se reunirá con el primer ministro Benjamín Netanyahu, el Ministro de Asuntos Exteriores Eli Cohen y otros altos dirigentes «para hablar del apoyo permanente de EE.UU. a la seguridad de Israel, en particular frente a las amenazas de Irán».

«La Secretaria también hablará de la creciente integración de Israel en la región, de las relaciones israelí-palestinas y de la importancia de una solución de dos Estados, así como de una serie de otras cuestiones globales y regionales», anunció el Departamento de Estado.

En Cisjordania, Blinken se reunirá con el Presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmoud Abbas, y con altos funcionarios de la AP. Además de conversar sobre la importancia de la solución de dos estados, Blinken hablará sobre las »reformas políticas y de un mayor fortalecimiento de la relación de EE.UU. con el pueblo y los dirigentes palestinos», informó la oficina de Blinken.

«Con los líderes israelíes y palestinos, el Secretario subrayará la urgente necesidad de que las partes tomen medidas para reducir las tensiones y poner fin al ciclo de violencia que se cobró demasiadas vidas inocentes», agregó el Departamento de Estado.

.@SecBlinken will travel to Egypt, Israel, and the West Bank from January 29-31 to advance regional security, stability, and prosperity, and to address global challenges. https://t.co/b2JXQ5cnAg

— Ned Price (@StateDeptSpox) January 26, 2023