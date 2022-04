Efemérides | Hoy en la historia judía: Nace la actriz Natasha Lyonne

Itongadol.- Natasha Lyonne, la actriz que enamoró al público con “Rusian Doll” o “Muñeca Rusa”, la serie emitida por Netflix, nació el 4 de abril de 1979 en un hogar judío ortodoxo. Sus abuelos maternos eran supervivientes de la Shoá, su madre, Yvette Lyonne, era una consultora de licencias de productos, y su padre, Aaron Braunstein, un promotor de boxeo.

Vivió en Israel durante su infancia y se mudó a los Estados Unidos para vivir con su madre, que se había divorciado, y su hermano Adán en un pequeño departamento en Nueva York, y tiempo después se radicaron en Miami.

Natasha y su hermano asistieron a escuelas judías y en Miami ella se graduó en la Miami Country Day School.

Cuando tenía 16 años, Woody Allen la incluyó en Everyone Says I Love You (distribuida en castellano como “Todos dicen que te amo” o “Todos dicen te quiero”) siendo el inicio de actuaciones en casi 30 películas en los diez años siguientes, incluyendo papeles protagonistas en películas independiente.

Desde entonces Natasha Lyonne ha trabajado además en forma permanente en producciones televisivas y teatrales, en la ciudad de Nueva York, recibiendo críticas muy satisfactorias por algunas de sus actuaciones, que hicieron que algunos consideraran, al iniciarse la década pasada, que se había convertido en una de las actrices y comediantes más queridas del mundo del espectáculo.

Desde 2013 integró el elenco de la serie de Netflix “Orange Is The New Blac”, como Nicky Nichols, el que fue su primer trabajo de televisión como serie regular, y por la que recibió una nominación para el Primetime Emmy Award como Mejor Actriz Invitada en una Serie de Comedia en 2014. También fue galardonada, dos veces, con el Premio del Sindicato de Actores a la Mejor Interpretación de Reparto en la categoría Comedia. Éxito que continuó con su interpretación en Rusian Doll, a partir de 2018.

Diversos problemas le sucedieron en los últimos años, por ejemplo en 2005, el New York Post publicó que Lyonne estaba internada con un seudónimo en el Centro Médico Beth Israel, en Manhattan, y que sufría de hepatitis C, una infección del corazón y un pulmón colapsado. También fue objeto de tratamiento con metadona. En el 2000 fue condenada por conducir ebria y después fue condenada a libertad condicional por cargos diversos en su contra, relacionados con su comportamiento en donde vivía, si bien estas situaciones no le impidieron continuar su carrera artística.