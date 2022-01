Una adolescente ortodoxa de Nueva Jersey es la nueva esperanza de patinaje olímpico de Israel

Agencia AJN.- Cuando comiencen los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Beijing en febrero, cuatro patinadores sobre hielo israelíes representarán al Estado judío.

Tres de los cuatro son atletas olímpicos veteranos. Una de ellos, Hailey Kops, nativa de EEUU de 19 años, hará su debut olímpico en Beijing como patinadora compitiendo por Israel con su pareja, Evgeni Krasnopolski.

Kops, que vive en Nueva Jersey, se convirtió en ciudadana israelí hace varios años y ha competido por Israel en múltiples campeonatos internacionales.

“Siendo judía, siempre me sentí conectada con Israel. Siempre hubo una parte de mí que quiso ser más parte de lo que ya era”, dijo Kops a The Times of Israel en una entrevista en la pista de patinaje Ice Peaks en Holon.

“El hecho de que tuve la oportunidad de representar al país al que me siento tan cercana es realmente agradable, ya sea que viva aquí o no”, agregó. “Poder representar al pueblo judío y a este país es algo que siempre quise hacer”.

Kops creció en un hogar judío ortodoxo en Nueva Jersey con sus padres Lisa y Steven Kops, quienes también se dedicaban al hielo: Lisa como patinadora artística y Steven en el hockey. Alentaron a todos sus hijos a seguir patinando sobre hielo junto con sus estudios en la escuela judía, y Hailey se aficionó al deporte con presteza. Se asoció con Artem Tsoglin de Israel y representó a Israel en el Campeonato Mundial Juvenil de 2017, el Campeonato Mundial Juvenil de 2018 y el Campeonato Europeo de 2019.

Después de separarse de Tsoglin, Kops decidió tomarse un descanso del deporte. Se graduó de la escuela secundaria y pasó un año sabático estudiando en el seminario Midreshet Amit en Jerusalén.

“Fue increíble. Realmente nunca pensé que tendría la oportunidad de ir a seminario y lo hice”, dijo Kops. “Crecí en un hogar ortodoxo moderno, así que ir y aprender más sobre por qué hago lo que hago y poder hacer nuevas amistades y [aprender] cómo trabajar en mí misma fue realmente agradable”.

No siempre ha sido fácil para Kops mantener un estilo de vida judío tradicional junto con el programa altamente exigente de un atleta competitivo, con prácticas constantes y competencias internacionales.

“Lisa y yo permitimos que nuestros hijos practiquen deportes en Shabat, pero la tarea difícil fue llegar a los diversos eventos deportivos, porque no conducimos en Shabat ni usamos nuestros teléfonos”, escribió Steven Kops en una publicación de Facebook en octubre sobre el viaje de Hailey a los Juegos Olímpicos.

Cuando regresó a Nueva Jersey en junio, Boris Chait, director de la Federación de Patinaje sobre Hielo de Israel, la llamó con una oferta para que Kops se asociara con Krasnopolski. “Nuestros requisitos principales” antes de aceptar, escribió Steve Kops, era que “Hailey no practicaría ni entrenaría en Shabat”.

Después de solo tres meses de entrenamiento juntos, Kops y Krasnopolski se clasificaron para un lugar en los Juegos Olímpicos al terminar quintos en la general en el Trofeo CS Nebelhorn 2021 en Alemania en septiembre.

En solo unas pocas semanas, pisarán el hielo en Beijing en la competencia de patinaje por parejas, en lo que será la tercera vez que Israel envía atletas a este evento.

“Lo soñé; Siempre esperé llegar allí”, dijo Kops sobre competir en los Juegos Olímpicos. “Es una locura, es una oportunidad increíble y estoy agradecida con mi equipo por poder darme la oportunidad”.