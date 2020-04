Shulum Lemmer, el primer cantante jasídico en ser contratado por un sello discográfico líder

Itongadol.- Shulum Lemmer, un jasídicio con registro de tenor, es el primer judío ultraortodoxo en firmar un importante contrato con un sello discográfico líder, Decca Gold US, pertenecientes al Universal Music Group.

Shulum comenzó su carrera como jazan (cantor litúrgico) y todavía lo hace para los Iamim Noraim (Altas fiestas Judías) y se destacó cantando canciones tradicionales judías en idish y hebreo, pasando luego a interpretar también canciones en inglés.

Entre sus éxitos se encuentra su interpretación de Jad Gadia, la tradicional canción que integra la Hagada de Pesaj, Habdalá, la oración con que culmina el Shabat y Goo Bles América, entre otras que integran su primer producción discográfica “Shulum” de 2017,.

Durante el 2018 y 2019 actuó en diversos shows y recitales en distintas ciudades de Estados Unidos (Boston, Nueva York, y Salt Lake City, y de popularizarse sus videos en Youtube, uno de los cuales llamó la atención a Graham Parker, presidente de Decca Records US.

Shulum Lemmer, nació en 1990 en Nueva York, más precisamente en Borough Park, Brooklyn, el tradicional barrio jasico, siendo el más joven de ocho hijos de una familia pertenieciente a los Jasidim de Belz, en cuya escuela estudio, para luego profundizar sus estudios judaicos en la Mirrer Yeshiva,en Jerusalén.

Incentivado por su hermana mayor. Tzippy, quien luego murió en un accidente automovilístico, comenzó a a actuar en una boda familiar, y comenzó a perfecciono junto con su hermano Yanky, quien es el jazan en la Sinagoga Lincoln Square de Manhattan. Antes de convertirse en cantante a tiempo completo, Lemmer fue director de marketing en una empresa de tecnología.

Shumul está casado y tiene tres hijos, y el año pasado recibió el premio All-Star Judío.

La primera producción de Decca Gold US, el albun «The Perfect Dream (El sueño perfecto)”, salió a fines del año pasado y lo integran: The Perfect Dream, Jerusalem de Oro, I’ll Never Walk Alone, Jad Gaia, Avino Malkenu, TGhe Prayer, When You Belive, Pace Wanted Just To Be Free, Face The Unknoow, y Brink Him Home.

En un reportaje que le realizó JTA, Shulum manifestó: “En primer lugar, el éxito significa poder mantener a mi familia. Pero también el éxito significa poder llegar e inspirar a tantas personas como sea posible. La música es un lenguaje universal, una forma de iniciar un diálogo, enviando un mensaje de unidad, de positividad y esperanza».

«Quiero difundir un mensaje de amor entre los seres humanos a través de la música”, enfatizó para asegurar luego que “habrá limitaciones y desafíos, pero por supuesto, no voy a actuar en Shabat, pero también habrá problemas que no son necesariamente tan en blanco y negro». «Le preguntaría a mi rabino, según la situación. Tengo en mi contrato que puedo decir que no a cualquier cosa que no esté bien conmigo religiosamente. No haré un dueto con una mujer, por ejemplo», sostuvo.