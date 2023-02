Series israelíes participarán en el concurso francés »Séries Mania»

Itongadol.- El prestigioso concurso de televisión francés Séries Mania anunció su programación para 2023 y varias series israelíes tendrán una fuerte presencia en el evento, que se celebrará en Lille del 17 al 24 de marzo.

A las series israelíes les fue muy bien en este certamen en el pasado -las series Su honor y On the Spectrum, ambas posteriormente rehechas en Estados Unidos, ganaron el Gran Premio del concurso internacional allí en 2017 y 2018, y muchas otras series de Israel ganaron otros premios-, por lo que este concurso se sigue muy de cerca en Israel.

El actor y modelo israelí Yehuda Levi, que ganó el premio al mejor actor por su interpretación en Danza de fuego, de Rama Burshtein, el año pasado, es miembro del jurado internacional del concurso este año.

Una serie de Reshet, Red Skies, participará en el concurso internacional. Basada en la novela superventas de Daniel Shinar, cuenta la historia de dos hombres, uno israelí y otro palestino, que se conocen de niños en un campamento de paz y luego se encuentran en bandos opuestos durante la Segunda Intifada.

Shinar es el co-creador de la serie, junto con Ron Leshem, Daniel Amsel y Amit Cohen, todos los cuales colaboraron en la serie sobre la Guerra de Yom Kippur, Valley of Tears. Está protagonizada por Amir Khoury (Image of Victory) y Maor Schwitzer (Valley of Tears).

Por otro lado, el concurso internacional de panorámicas incluye dos series israelíes. Esta semana se estrena en el Canal 12 de Israel A Body that Works (Gush Shlishi en hebreo), de Keshet, sobre una pareja que va a tener un hijo mediante gestación subrogada. La serie está protagonizada por Yehuda Levi, Rotem Sela (Lehiot Ita aka The Baker and the Beauty), Lior Raz (Fauda) y Gal Malka (Dismissed). Fue creada por Shira Hadad y Dror Mishani (ambos colaboraron en la serie Wisdom of the Crowd) y Shay Capon (Dumb), que también dirigió la serie.

Además, Innermost, una miniserie en la que se entrecruzan las historias de seis desconocidos en Tel Aviv, de Yaron Shani, también participará en el concurso internacional de panorama. Shani, cuya película de 2009, Ajami, fue nominada al Oscar en la categoría de mejor largometraje internacional, realizó la trilogía de películas Love, que también presentaba historias conectadas.

Innnermost fue producida por Black Sheep Productions, una compañía israelí fundada por Naomi Levari y Saar Yogev, que ya compitió anteriormente en Séries Mania con la serie de suspenso psicológico, Mama’s Angel, en 2016.

Transatlantic, la serie que cierra Séries Mania, está basada en la historia real de Varian Fry, un periodista estadounidense que fue enviado a Marsella por el Comité de Rescate de Emergencia en 1940 y ayudó a miles de judíos a escapar de Francia. Fue creada por Anna Winger, autora de Unorthodox.

Foto principal: El elenco dei »Un cuerpo que funciona», con Yehuda Levi, Rotem Sela, Lior Raz y Gal Malka. (Crédito de la foto: Keshet/Ohad Romano)