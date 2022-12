Navidad en Jerusalem: La historia cristiana en la capital de Israel

Itongadol.- Nayri Bawab, de 21 años, estaba parada junto a un muñeco del tamaño natural de Papá Noel en el puesto de comida que ella y dos amigos atendían en la calle de San Pedro, a medio camino entre la Puerta Nueva y la Puerta de Jaffa, en el barrio cristiano de la Ciudad Vieja de Jerusalem. Sonreía, no por nada en particular, sino por todo en general, la tarde del viernes de la semana pasada.

El bazar comunitario prenavideño de Awab al-Jef, organizado por un grupo de voluntarios palestinos de la Ciudad Vieja en coordinación con empresas y escuelas locales, que coincidía con la ceremonia anual ortodoxa griega de iluminación del árbol de Navidad en el Hotel Imperial, junto a la Puerta de Jaffa, había atraído a muchos visitantes al barrio cristiano.

Cristianos, judíos, musulmanes, palestinos e internacionales se mezclaron mientras las luces festivas decoraban las abarrotadas calles entre las dos puertas. En el patio del Colegio de los Hermanos Cristianos, en la calle Jabsheh, cerca de la Puerta Nueva, se instaló un bazar de comida y artesanía.

«Significa mucho para mí sentir el espíritu de la Navidad aquí», expresó Bawab, residente en la Ciudad Vieja, a The Jerusalem Post.

«A veces, la gente con la que trabajo en el centro comercial Mamilla se sorprende al saber que también hay cristianos en la Ciudad Vieja. Es agradable ver que la gente conoce nuestra religión y visita nuestras calles. Me hace feliz. Me gustaría que me preguntaran más sobre nuestras [tradiciones religiosas], qué significa el árbol, quién es Papá Noel y qué significan nuestras oraciones en la iglesia», agregó.

Omar Ayoub, uno de los organizadores del festival, que se celebra todos los viernes de diciembre, señaló al Post que para ellos era importante que todos los residentes se sintieran dueños de la zona que rodea la Puerta Nueva, la más nueva de las ocho puertas de la Ciudad Vieja de Jerusalem. Esta puerta se construyó en 1889, hacia el final del Imperio Otomano, a instancias del cónsul francés, para permitir el acceso directo a la Ciudad Vieja y a la Iglesia del Santo Sepulcro a los peregrinos cristianos del recién construido Hospicio de Notre Dame, situado enfrente, y a los peregrinos rusos del Recinto Ruso, fuera de las murallas de la Ciudad Vieja.

«Queremos que la gente salga de sus casas y se divierta. Todos nos subimos a nuestros coches para ver la Ciudad Vieja de Acre; divirtámonos en nuestra propia ciudad. Podemos hacerlo nosotros mismos; tengamos confianza en nosotros mismos. Nosotros [los palestinos cristianos] tenemos una doble crisis de identidad porque estamos bajo ocupación y somos una minoría dentro de una población mayoritariamente musulmana. Pero no somos una minoría étnica; lo que nos convierte en minoría es nuestra religión», mencionó Ayoub.

Justo al final de la calle, en la autoproclamada «Santa Lane», una cola imposiblemente larga serpenteaba ante la casa del Papá Noel de Jerusalem, el residente local Issa Kassissieh. Los padres charlaban entre ellos en inglés, árabe, hebreo y ruso mientras sus hijos esperaban emocionados su turno para visitar a Papá Noel, o al Padre Escarcha para los que celebraban la fiesta rusa de Año Nuevo de Novi God.

«Respetamos todas las religiones y nos gusta celebrarlo con todo el mundo», aseguró Anat Gendeler, de 45 años, que viajó con su marido y sus tres hijos desde Rehovot (50 kilómetros) para asistir a la fiesta.

Los judíos religiosos que regresaban del rezo del Shabat (día del descanso) en el Muro Occidental hacia la Puerta de Jaffa miraban con curiosidad el desfile de los Scouts y el balcón del Hotel Imperial, donde un dúo cantaba villancicos en árabe e italiano, antes de que el Patriarca griego ortodoxo Teófilo III encendiera el árbol de Navidad. Algunos sonreían, otros seguían apresuradamente su camino.

La situación distaba mucho de los ataques y actos vandálicos que los miembros del clero cristiano y los bienes cristianos sufren en ocasiones en la Ciudad Vieja. El ataque más reciente fue presuntamente perpetrado por dos soldados israelíes de la Brigada Givati, acusados de escupir a un arzobispo armenio que encabezaba la procesión de la Fiesta de la Cruz a principios de noviembre. A diferencia de otros muchos casos, los presuntos autores fueron detenidos por la policía en el acto y se enfrentan a medidas disciplinarias.

«Jerusalem es como un concierto, no es un intérprete solista», afirmó Yisca Harani, estudiosa independiente israelí del cristianismo, en una entrevista telefónica. «Para escuchar la música de Jerusalén, hay que escuchar todos los instrumentos; no se puede prescindir de ninguno», destacó Harani.

Los miembros del grupo de voluntarios Window to Zion (Ventana a Sión), que comenzó hace 10 años tras un incidente en el cementerio cristiano protestante del Monte Sión, como proyecto del Centro Intercultural de Jerusalem, acompañaban a la procesión armenia -como hacen con todas las procesiones religiosas cristianas- y pudieron fotografiar el ataque. Uno de los voluntarios era un abogado que acompañó al arzobispo armenio a presentar una denuncia ante la policía. Con las pruebas presentadas, la policía pudo detener a los presuntos autores, que ahora se enfrentan a medidas disciplinarias. Otros casos de vandalismo no dieron lugar a medidas policiales o punitivas de este tipo.

La campaña Protecting Holy Land Christians (Proteger a los cristianos de Tierra Santa), una campaña ecuménica creada el pasado diciembre por el Patriarca Ortodoxo Griego de Jerusalem, junto con el Consejo de Patriarcas y Jefes de Iglesias de Jerusalem, declaró que registró más de 50 delitos de odio contra cristianos en la ciudad en 2022. Estos delitos van desde incendios provocados y agresiones físicas al clero hasta profanaciones de antiguos lugares sagrados.

La campaña también pretendió abordar la controvertida cuestión de la venta de la propiedad del Hotel Petra, situado a la entrada del barrio cristiano por la Puerta de Jaffa, al grupo de colonos Ateret Cohanim, así como otros agravios relacionados con el acceso a la ceremonia ortodoxa del Fuego Sagrado de Pascua en la Iglesia del Santo Sepulcro.