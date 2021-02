La actriz israelí Shira Haas figura entre las 100 ‘personalidades emergentes’

Itongadol.- La actriz israelí Shira Haas, que saltó a la fama internacional durante el año pasado en la miniserie “Unorthodox” (Poco Ortodoxa) de Netflix, figura en el Top 100 “Emerging People” de 2021 que elabora la revista Time.

Esta lista, denominada “TIME100 Next”, enumera las estrellas emergentes del año 2021 que “darán forma al futuro del entretenimiento, la salud, la política y los negocios”.

Estas personalidades son “médicos y científicos que luchan contra el Covid-19, defensores de la igualdad y la justicia, periodistas que defienden la verdad y artistas que comparten sus visiones del presente y el futuro”, dice la revista.

“Todos en esta lista están a punto de hacer historia”, dijo Dan Macsai, director editorial de TIME 100 Next.

Deborah Feldman, cuyas memorias quedaron impresas en “Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots” que es la base del programa protagonizado por Haas, dijo de la actriz que “tiene una forma de llevar una intensidad a la pantalla que es increíblemente convincente, sin importar lo lejos que sea”.

“Mientras Shira habita el mundo interior de Esty, navegando por el abandono de su antigua vida entre la comunidad Satmar y su transición a nuevas experiencias, desempaqueta y destruye los clichés sobre cómo percibimos a los que son diferentes a nosotros. Puedes confiarle un trabajo que, en otras manos, podría parecer unidimensional”, escribió.

Este honor se produce cuando Haas fue nominada a principios de febrero para un premio Globos de Oro en la categoría de “miniseries y películas para televisión”.

En el verano de 2020, la estrella israelí fue nominada a los prestigiosos premios Emmy 2020 a la actriz principal en una serie limitada, nuevamente por su papel en “Unorthodox”, producción que recibió ocho nominaciones en total, incluida Mejor Serie Limitada.