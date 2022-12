Israel. Saludo navideño del primer ministro Yair Lapid

Itongadol.- El primer ministro de Israel, Yair Lapid, saludó ayer por la noche a la comunidad cristiana.

«A todos nuestros amigos cristianos que celebran aquí en Israel y en todo el mundo: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! La amistad que compartimos no sólo tiene que ver con nuestra historia aquí en Israel», expresó Lapid en un video publicado por la Oficina del Primer Ministro.

Además, el primer ministro agregó que »Israel es el hogar de una comunidad cristiana que sigue creciendo y prosperando, a diferencia de cualquier otro lugar de nuestra región».

»En nombre del pueblo de Israel, en nombre del pueblo judío, quiero dar las gracias a los millones de cristianos de todo el mundo que aman a Israel, rezan por Israel y siempre están con Israel», añadió.

»Todos esperamos que nuestra especial amistad siga creciendo en el nuevo año. Les deseo a usted y a sus seres queridos una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo», concluyó Lapid.

Wishing a Merry Christmas to all of our Christian friends celebrating in Israel 🇮🇱 and around the world 🌎 pic.twitter.com/FJUO8EVygn

— יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) December 24, 2022