Acuerdo del Likud con el Partido Sionista Religioso

Itongadol.- El acuerdo de coalición entre el Likud y el Partido Sionista Religioso (RZP) incluye una cláusula que dice que el rabino jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) ya no será nombrado por el jefe del Estado Mayor de las IDF, sino por un consejo encabezado por el rabino jefe sefardí, informó KAN el viernes por la noche.

La cláusula sólo dice que las partes aprobarán una ley para «fortalecer el estatus del rabino jefe de las IDF» cambiando «el método de su nombramiento y ocultando la independencia halájica». Sin embargo, la cláusula se refiere a una propuesta de ley similar de la 20 ª Knesset (Parlamento) -2015/2019- que no pasó, que incluye una serie de disposiciones, que incluyen, según KAN:

– El rabino jefe de las IDF será ascendido al rango de general de división en lugar de un general de brigada, y por lo tanto será miembro del foro del estado mayor de las IDF.

– El rabino jefe de las IDF será nombrado sobre la base de una recomendación de un comité de siete miembros encabezado por el rabino jefe sefardí, que incluirá a un representante del Gobierno, tres representantes de yeshivot (academias de estudios judíos), un antiguo rabino jefe de las IDF y el comandante de la Dirección de Personal de las IDF.

– El rabino jefe de las IDF responderá de las cuestiones halájicas ante el Rabinato de Israel, que en el pasado dictaminó de forma más estricta que la autoridad rabínica de las IDF en cuestiones relativas al entierro de soldados no judíos, las unidades de las IDFmixtas, lo que constituye una necesidad militar que justifica profanar el Sabbat, etc.

– El ex jefe del Estado Mayor de las IDF y actual diputado de Unidad Nacional, Gadi Eisenkot, escribió en Facebook que la «decisión de quitar el nombramiento del rabino jefe de las IDF de las manos del jefe del Estado Mayor y ministro de Defensa se deriva de la debilidad política de Netanyahu, y de sus socios borrachos de poder. Estas medidas apresuradas perjudican a las IDF como ejército unificado y estadista del pueblo».

«Merecería la pena que el primer ministro entrante aprendiera cómo actuó un líder en circunstancias similares: el primer primer ministro, David Ben-Gurion de bendita memoria, que actuó para crear un ejército unificado y propio de un estadista», agregó Eisenkot.

«Enfrentados a los retos de seguridad del Estado de Israel, no tenemos el privilegio de convertir a las IDF en moneda de cambio en las negociaciones de coalición», concluyó Eisenkot, aludiendo a las disposiciones adicionales de los acuerdos de coalición por las que el presidente del RZP, Bezalel Smotrich, asumió el control de la COGAT y la Administración Civil del Ministerio de Defensa, y el presidente de Otzma Yehudit y ministro de Seguridad Nacional entrante, Itamar Ben-Gvir, asumió el control de la Policía Fronteriza de Judea y Samaria.

El ministro saliente de Inteligencia y ex general de división, Elazar Stern, dijo que «realmente perdieron sus límites». Si el rabino jefe sefardí nombra al rabino jefe de las IDF, ¿por qué no va a ser el ministro de Sanidad quien nombre al jefe médico de las IDF? ¿Y por qué no hacer que el ministro de Seguridad Pública nombre al jefe de la policía militar, y que el ministro de Educación nombre al jefe de educación de las FDI?», señaló dijo Elazar.

También mencionó la intención de la coalición entrante de legislar amplias exenciones para los haredi (ultraortodoxos) del servicio nacional o del servicio en las IDF, y advirtió que «no deberían sorprenderse cuando las capacidades de las IDF se vean gravemente comprometidas».