Israel saluda a la comunidad LGBT en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia

Iton Gadol/Agencia AJN.- Este domingo se cumplen 30 años desde que la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Por este motivo, se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. En Israel, donde año tras año se celebra la marcha del Orgullo más importante de Medio Oriente, se enviaron mensajes relativos a este día.

La municipalidad de Tel Aviv usó el frente del Ayuntamiento, como lo hizo otras veces, para iluminar con un mensaje al colectivo LGBT. En este día, la imagen de la bandera multicolor, característica del movimiento, se reflejó frente a la Plaza Rabin (foto principal, cortesía de Dan Poraz).

We at @IsraelMFA are #PROUD to be part of #DiplomatsForEquality and support the International Day against #Homophobia! #IDAHOBIT2020

Promoting #LGBTI rights in the Middle East is imperative to all of us.🌈 pic.twitter.com/0e7ynDVFoy

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 17, 2020