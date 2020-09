El Festival Internacional de Cine de Haifa se llevará a cabo en octubre a pesar del coronavirus

Itongadol/Agencia AJN.- El 36º Festival Internacional de Cine de Haifa tendrá lugar este año del 3 al 10 de octubre, a pesar de la pandemia del coronavirus. Será sólo dos días más corto de lo originalmente planeado y se llevará a cabo, como es tradición, durante los feriados de la festividad judía Sucot, según anunció la dirección del festival el lunes por la mañana.

Tanto la alcaldesa de Haifa, Einat Kalisch-Rotem, como la Municipalidad y los gerentes del festival de cine dijeron que habían tomado una decisión conjunta para celebrar el festival este año y que todos los eventos y proyecciones se llevaran a cabo de acuerdo con el reglamento de “etiqueta púrpura” del Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura para las reuniones públicas.

Además de las proyecciones en las tres salas del complejo de la Cinemateca de Haifa, las películas del festival se proyectarán tanto en línea como al aire libre en el jardín del complejo. El programa de la noche de apertura del festival tendrá lugar en el nuevo complejo Safe & Sound en los campos Ethos, a la entrada de Haifa.

El complejo, que fue construido especialmente de acuerdo con las restricciones del coronavirus, opera en cápsulas de hasta 8 lugares seguidos, con estos lugares marcados en unos cinco espacios cubiertos de pasto al aire libre. En este complejo se han instalado avanzados sistemas de proyección, amplificación e iluminación.

Directores, actores y otros profesionales del cine participarán en el festival, tanto en persona como a través de reuniones virtuales por Zoom.

El programa artístico de este año incluirá alrededor de 60 nuevas películas de Israel y de todo el mundo, muchas de las cuales han sido premiadas en festivales como Cannes, Sundance y Berlín. También habrá un homenaje a las películas del director francés de la Nueva Ola, Eric Rohmer, que presentará siete de sus películas para marcar el lanzamiento de las versiones digitales. Entre ellas se encuentran el clásico Claire’s Knee (1970), así como My Night at Maud’s (1969), Chloe in the Afternoon (1972) y Pauline at the Beach (1983).

Aunque aún no se ha anunciado el programa completo, habrá largometrajes y documentales, películas de medianoche, películas para niños, películas animadas y más. También habrá una sección para nuevas series de televisión, un mercado de cine y una conferencia de lanzamiento.

Pnina Blayer, la directora artística del Festival Internacional de Cine de Haifa, dijo: “A pesar del limitado tiempo de que disponemos, decidimos movilizarnos y producir esta edición especial del festival, como expresión de la confianza en nuestro devoto público y de la importancia de mantener la continuidad y la tradición de este importante evento cultural y cinematográfico para todos los aficionados al cine y la ciudad de Haifa en particular”.

“La industria cinematográfica de Israel está atravesando un período difícil y queremos expresar, mediante la celebración de los concursos de cine israelí y los eventos de la industria, el aliento y el apoyo a los creadores y equipos de producción, cuyas voces han sido silenciadas durante muchos meses”, agregó.