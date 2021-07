Dónde tomar café de especialidad en Buenos Aires

Por Alan Berliner

“I drink a lot of coffee before I go to sleep, so I can dream faster”

Frase de la película “Coffee and Cigarettes” de Jim Jarmusch

Tal como Jarmusch puso en boca de uno de sus personajes, el café tiene amantes fervorosos y cada vez son más los que se suman a la movida. Esto pasa porque el café de especialidad está seduciendo tanto a jóvenes como a no tan jóvenes que se interiorizan en el tema. Se habla de filtrados y de moliendas; de baristas y de máquinas. Inclusive la ciudad renueva el paisaje, ahora con ventanas a la calle que sirven esta noble infusión y despliegan aroma a café fresco recién molido.

A continuación: 3 cafeterías donde tomar café de especialidad en Buenos Aires.

La Noire

En lo que supo ser una casa antigua en Chacarita sobre la calle Bonpland, justo en el límite con Villa Crespo, se encuentra “La Noire” un cafecito acogedor que te hace sentir por momentos en Berlín, Buenos Aires o París. Es ideal para ir a leer al sol, o para relajarse en los sillones vintage del interior del café. Ofrecen una excelente propuesta tanto de cosas dulces como saladas que acompañan el blend colombiano de Lab Tostadores. Se destaca la patisserie francesa que exhiben en un gran mostrador, los sandwiches y tartines como el de berenjenas al escabeche.

Sin dudas la atmósfera de La Noire tiene un encanto que lo hace de película.

Bonpland 1173

Horario de 9.00 hs – 19.30 hs todos los días.



Foto: IG La Noire (@lanoirecafe)

RVR Café “El café de Revolver”

RVR café es una de las propuestas más innovadoras hasta el momento. Se encuentra delante del local de Revólver y hace tiempo que viene dando que hablar. Se destaca por lo simple y minimalista, hierro negro, un pequeño patio que conecta con el local y plantas de interior. Buena atención, buen café de Fuego Tostadores y una propuesta gastronómica creativa con las tendencias del momento.

Todos los meses intervienen RVR reconocidos chefs, pasteleros y panaderos. Hasta ahora pasaron Damián Betular, Germán Torres, Chula Gálvez y Tomás Di Lello, entre otros. En las noches de verano hubieron propuestas con vinos de baja intervención y platitos para compartir, con vegetales de protagonistas a cargo del Chef Tomás Scarpetti. ¡Así que atentos a cuando vuelva el calor!

En RVR Café siempre buscan ir un poco más allá, como con su Avocado Toast, a la que le suman a una llovizna de dukkah, la tradicional mezcla de especias y frutos secos de medio oriente. O con sus sándwiches como el El Redondito que tiene: huevo, lomito ahumado y pickles de pepino.

Malabia 1148

Martes a domingo de 09 hs a 19 hs.

#DatoChelsea: Si te gustaron las tazas con la que sirven el café, podés encontrarlas en el local de Revolver en diferentes tamaños y además comprarte una remerita!



Foto: IG (@rvr_cafe)

Malagrino

Olivos hace tiempo que viene sumando propuestas gastronómicas interesantes. A metros de la ribera y a unas cuadras de la quinta presidencial, Malagrino -ya un imperdible de la zona- es el lugar perfecto para pasar en cualquier momento del día por un desayuno, merienda o brunch. Además del café de especialidad, se destaca la ambientación tanto por dentro lleno de lámparas colgantes, como por fuera, un espacio alargado donde se mezcla el negro de los macetones y las mesas, con el verde de las hojas de las plantas. Es un espacio copado y tranquilo para trabajar, tener una reunión o para tomar un café después de un paseo contemplando la belleza del río.

El café es de Ninina Bakery y utilizan un blend de Bolivia, Colombia y Brasil que se disfruta solo como en sus versiones con leche. Lo preparan en una imponente Victoria Arduino, una máquina italiana premium, como un “Alfa Romeo” pero conducido por un piloto paciente, el barista.

TODO ES RICO en Malagrino. Hay vinitos para acompañar las opciones de comida casera. Por último destacar la pastelería y una mención especial para el banana bread, sin dudas un viaje de ida y uno de los más ricos de la ciudad.

Corrientes 321, Olivos

Lunes a domingo de 09 hs a 19 hs.



Foto: IG (@malagrino.ba)

