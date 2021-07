Los viajes de israelíes a Estados Unidos aumentaron en agosto: ‘No hay otras opciones’

ItonGadol.- A medida que los números crecientes de coronavirus están volviendo rojos a más países europeos para viajar, los israelíes están volando a los Estados Unidos en números inesperados hace solo unas semanas.

«Las personas que tienen un pasaporte extranjero o una visa para ingresar a los Estados Unidos están votando con los pies, y más personas volaron de lo habitual en agosto», dijo Mark Feldman, director ejecutivo de Ziontours Jerusalem.

«La gente que de otro modo habría ido a Italia o Londres, se va a los Estados Unidos», dijo Feldman. “Los aviones a Estados Unidos están mucho más llenos de lo que suelen estar este verano. La gente no quiere arriesgar Europa. Y los precios de los billetes de avión son muy baratos debido a que no hay turistas. En realidad, es más barato para una familia de cuatro ir a los Estados Unidos durante 10 días que ir a Grecia, porque los precios de los boletos son muy bajos ”, dijo.

Esa es una realidad diferente a la que se esperaba hace dos meses, cuando los hoteles israelíes se llenaban más rápido de lo habitual porque la gente no quería lidiar con los inconvenientes de volar durante la pandemia. Pero el aumento de la demanda significa que los hoteles ahora están completamente reservados para agosto y los precios de las habitaciones que quedan son altísimos.

Mientras tanto, los países europeos están aumentando las restricciones de viaje nuevamente debido a las preocupaciones sobre la variante Delta de rápida propagación. El Reino Unido exige que los viajeros de ciertos países se pongan en cuarentena durante diez días, independientemente de su estado de vacunación, y existe el temor de que Israel se agregue pronto a esa lista. Otros países están cerrando sus fronteras a los visitantes de ciertos países «rojos». E Israel tiene su propia lista de países que los ciudadanos tienen prohibido visitar sin un permiso especial, incluidos España, Sudáfrica, India y otros.

“Hace dos meses, Grecia y Chipre tenían delegaciones aquí, y sus hoteles enviaban equipos de marketing aquí, porque vacacionar allí siempre es más barato que alojarse en hoteles israelíes”, dijo Feldman. “Pero ahora, eso ha cambiado por completo. Terminó cuando dijimos que los niños que no estaban vacunados tenían que estar en cuarentena durante 14 días, e incluso reducir eso a siete días no cambió eso. No vale la pena ir al extranjero por un paquete de cinco días cuando los niños tienen que estar en cuarentena durante siete días después «.

Eso hace que un viaje a los EE. UU., Donde no hay requisitos de cuarentena obligatorios, sea la única opción de vacaciones viable para muchos, incluidos aquellos que habían descartado la idea de viajar solo unos meses antes.

Israel ha pedido a las personas que se abstengan de realizar viajes innecesarios este verano para ayudar a mantener alejadas las variantes del coronavirus. El primer ministro Naftali Bennett dijo que la semana pasada como una solicitud, no como una orden, el aeropuerto debería cerrarse por completo a los viajes no esenciales. Ya se han pronunciado voces dentro del Ministerio de Salud a favor de esta iniciativa.

El aeropuerto de Ben Gurion mostró la vuelta a la normalidad con más de 36.000 pasajeros en un día.



«Decir cosas así es verdaderamente irresponsable», dijo Feldman. “Está causando pánico real entre la gente. No hay razón para cerrar el aeropuerto. Debería considerarse más la aplicación de la cuarentena. Si los expertos dicen que la prueba antes del avión y la prueba cuando aterrizas todavía no son suficientes, entonces requiere una tercera prueba como comenzó a hacer el Reino Unido. Pero el gobierno quiere decir ‘no confiamos en que permanecerá en cuarentena durante siete días, así que preferimos que cancele el viaje por completo’. Me parece insultante «.

En cualquier caso, declaraciones como esas no desaniman a las personas a tomar las vacaciones planificadas. Avital Levy, residente de Jerusalem, dijo que sigue adelante con sus planes de viaje a pesar de las advertencias del gobierno.

“Es mi tercer intento de viajar desde principios de año. Me cancelaron tres boletos. Dos se debieron al COVID y uno a los cohetes. Entonces dije, ‘pase lo que pase, no cancelaré este viaje’ ”, dijo.

Levy explicó que viajará a su país de origen, Lituania, y luego a Venecia durante unos días.

“Los vuelos europeos son tan baratos y todo es tan cercano y conveniente. Así que decidí aprovechar esta oportunidad ”, dijo.

Desde el punto de vista de COVID, Levy declaró: “Estaba observando situaciones relacionadas con COVID, por supuesto. Sé que ambos países son de bajo riesgo: Lituania e Italia. Tienen casos de COVID bajo. Por supuesto, la variante Delta está creciendo, pero en realidad no es espectacular «.

«Creo que es relativamente seguro. Por supuesto, guardo todas las precauciones. Estoy vacunado. Voy a usar una máscara. Así que me siento bastante seguro «.

Shaun Landa también continúa con sus planes de visitar Tennessee en agosto con su familia de cinco. «Solemos ir todos los veranos, pero no hemos estado allí en tres años», dijo Landa. “Hace dos años nos mudamos en agosto y el año pasado fue COVID. Hemos tenido un bebé desde nuestra última visita y mis padres no la han visto en persona «.

Landa dijo que la logística para organizar el viaje es más abrumadora para la familia que el virus en sí.

«Tennessee también está experimentando un aumento en los casos, al igual que aquí», dijo. “A nuestro hijo de dos años se le pedirá que use una máscara durante todo el vuelo, y no estamos seguros de cómo le irá. Pero planeamos seguir todas las reglas, y si los vuelos se cancelan o hay una prohibición de viajar, eso sería malo «.

En última instancia, Landa dijo que está confundido por el enfoque del gobierno hacia la pandemia. “El gobierno ha dicho que está enfocado en mantener la rutina, pero ahora nos dice que no vuelemos”, dijo. «Eso no tiene sentido para mí».