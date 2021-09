Jefa de los Servicios de Salud Pública de Israel: «No es el gobierno quien decide quién se vacuna’’

Itongadol.- La Dra. Sharon Alroy-Preis, jefa de los Servicios de Salud Pública de Israel, afirmó que son los datos y no el gobierno, los que deciden si el Pase Verde es necesario. El objetivo es reducir las infecciones, no forzar las vacunas.

La Dra. Sharon Alroy-Preis, jefa de los Servicios de Salud Pública de Israel, participó el miércoles en una reunión de la Comisión de Constitución, Derecho y Justicia de la Knesset (parlamento israelí). La reunión se produjo tras las críticas públicas al discurso del primer ministro israelí, Naftali Bennett, en las Naciones Unidas, y a la rueda de prensa posterior. «El gobierno no es el que decidió el pase verde y el refuerzo de la tercera dosis, son los datos epidemiológicos los que mostraron que la protección de la vacuna está disminuyendo. Una persona tiene derecho a no vacunarse, pero debe hacerse la prueba si va a estar en contacto con personas a las que puede poner en peligro», dijo Alroy-Preis.

«No es decisión del gobierno decidir quién se vacuna y quién no. Una persona que está vacunada con dos dosis que ya no son efectivas, cuanto más tiempo pasa, más contagiosa es», aseguró la doctora. Y añadió que «el 15%-25% de los contagios se producen en los lugares de trabajo. No tenemos ningún interés en aplicar el Pase Verde donde no es necesario. Su objetivo no es forzar las vacunas, sino reducir las infecciones».

Contrarrestando las críticas de Bennett, subrayó: «En el Ministerio de Salud están trabajando con profesionalidad y dedicación. El hecho de que el Comité diga que no hay duda de la profesionalidad de estas personas, es muy importante.»

Fuente: Israel National News.