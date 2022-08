Según un estudio de la Universidad Ben-Gurión, las defensas contra plagas en el trigo silvestre pueden ayudar a salvar las especies cultivadas

Itongadol.- El trigo silvestre, uno de los primeros granos que se domesticó en Medio Oriente, tiene al menos dos mecanismos de defensa contra las plagas que podrían volver a reproducirse en variedades de trigo cultivadas, sugiere una nueva investigación israelí.

El trigo Emmer, el ancestro silvestre tanto del trigo duro como del trigo harinero, tiene una capa de pelos que evita que los insectos se metan en el tallo, según el profesor Vered Tzin de los Institutos Jacob Blaustein para la Investigación del Desierto en la Universidad Ben-Gurión del Néguev.

También produce un veneno, un fitoquímico llamado benzoxazinoide, que disuade a los insectos de intentar morder.

La estudiante de doctorado Zhaniya Batyrshina, del laboratorio de Tzin, es la primera en haber aislado el gen que controla la producción de este veneno.

“Ahora que sabemos qué gen controla su producción, podemos generar trigo cultivado mejorado con las mismas capacidades de autodefensa”, explicó Tzin.

Los áfidos (una familia de insectos llamada también comúnmente pulgones) representan una de las amenazas más graves para el trigo, que proporciona el 20 por ciento de la ingesta de proteínas y calorías del mundo.

Los insectos absorben sus nutrientes e introducen virus vegetales mortales.

El cambio climático está fomentando la propagación de plagas en todo el mundo.

“Es de suma importancia explorar rigurosamente los mecanismos y características naturales de defensa de las plantas, que podríamos reproducir en el trigo cultivado para protegerlo contra los insectos, en lugar de usar pesticidas dañinos, que ni siquiera funcionan tan bien”, destacó Tzin.

El equipo de investigación de Tzin también incluyó a los estudiantes Reut Shavit, Anuradha Singh y Beery Yaakov, así como a Samuel Bocobza del Centro Volcani, el centro nacional de investigación y desarrollo agrícola de Israel; Hanan Sela de la Universidad de Haifa en el norte de Israel; y Brian Dilkes de la Universidad de Purdue en los Estados Unidos.

Los hallazgos se publicaron en la revista revisada por pares Journal of Experimental Botany and Frontiers in Plant Science.