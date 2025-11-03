Marcos Aguinis recibirá el “Premio Ben-Gurión 2025” con una ceremonia en el Teatro Colón

Itongadol.- La Asociación de Amigos Argentinos de la Universidad Ben-Gurión otorgará el “Premio Ben-Gurión 2025” al escritor Marcos Aguinis el próximo martes 11 de noviembre en el Salón Dorado del Teatro Colón.

Es la segunda vez que la institución entrega este reconocimiento, que el año pasado había sido otorgado al ex presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti.

En el evento también se entregará distinciones al periodista Daniel Hadad y al procurador Julio Conte Grand y habrá menciones especiales para los periodistas Alfredo Leuco y Pilar Rahola.

La conducción de la ceremonia estará en manos del periodista Luis Novaresio y la idea y producción a cargo de Ariel Berliner.

Desde la Asociación de Amigos Argentinos de la Universidad Ben-Gurión destacaron que el galardón para Aguinis es “porque sus ideas resuenan en foros internacionales como una defensa de la libertad, la diversidad y el legado judío”.

“Celebramos no solo al escritor brillante, sino al hombre que hizo del judaísmo una ética de vida, de compromiso universal. Por su aporte a la cultura, la memoria y la dignidad del pueblo judío, le rendimos homenaje”, expresaron.

Durante el evento del año pasado, donde fue galardona Julio María Sanguinetti, el ex presidente de Uruguay brindó un brillante discurso, en el que afirmó: “El terrorismo no actúa solo contra Israel, es el terrorismo contra los valores de Occidente, es el terrorismo contra el sistema de las libertades, es el terrorismo que nos llevó aquí en la AMIA, o el terrorismo del Bataclán en Paris, o el terrorismo de las Torres Gemelas, es el terrorismo contra todo lo que significa Occidente. Y eso no es una expresión particularista frente a las otras áreas de cultura del mundo, porque nuestra cultura humanista está justamente. Es el sentimiento de pertenencia y esa búsqueda de paz. Y eso es Israel, y eso representa Israel”.

La Universidad Ben-Gurión del Néguev fue creada en el año 1969 gracias a la visión inspiradora del primer ministro de Israel David Ben-Gurión, que destacaba el sur desértico como base del futuro del país.

Decididos a continuar con el legado de este gran líder visionario, los Amigos Argentinos de la Universidad promueven la difusión de los Programas implementados por la institución en Educación, Ciencia y Tecnología, Sociedad, y también fomenta la interrelación con universidades en la Argentina.