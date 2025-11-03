Irak: cuatro sirios arrestados acusados ​​de “espiar para Israel”

Itongadol.- La agencia de noticias Bagdad Today citó fuentes de seguridad quienes indicaron que la inteligencia de las Fuerzas de Movilización Popular ejecutaron una operación de alta calidad en Diwaniyah, que llevó al arresto de una red de espías que trabajaban para Israel compuesta por cuatro individuos de nacionalidad siria, encabezados por un hombre de nombre Lawrence.

Según el reporte, los sospechosos permanecían en un vivienda alquilada en el centro de la provincia. Además fueron incautados mapas y fotos de puntos de seguridad en las provincias de Najaf y Diwaniya”.

Las fuentes aseguraron que las investigaciones iniciales revelaron «conexiones de los miembros con un agente sionista que trabaja para recoger información de seguridad a favor de Israel», y resaltaron que «los arrestados fueron trasladados a una autoridad competente para completar el interrogatorio y adoptar medidas legales en su contra de acuerdo a las leyes pertinentes».

En tanto, fuentes de seguridad no resaltaron que los sospechosos son de Suweida y sus identidades son: Milad Lawrence Abu Fakhr, Jedi Ayman Buhasas, Bilal Jihad Nasser y Kami Rashid.

Las redes sociales sirias negaron la acusación en su contra y se dirigieron a organizaciones de derechos humanos pidiendo que se involucren en la liberación de los mismos, asegurando que viven en Irak por motivos laborales, a causa de las duras condiciones económicas en Siria.