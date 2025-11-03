Inauguración de los Premios ILAN a la Innovación Universitaria en el TESJo

Por primera vez, el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán (TESJo) fue sede de los Premios ILAN a la Innovación Universitaria, un espacio que impulsa el talento joven y promueve soluciones tecnológicas con impacto social y ambiental.

Más de 20 proyectos universitarios participaron en esta primera edición, demostrando que la innovación con propósito comienza desde las aulas. Durante el evento, se llevó a cabo la deliberación en vivo para elegir a los tres finalistas:

1️⃣ SIVRO – Sistema inteligente de valorización de residuos orgánicos con IoT e IA, con potencial para generar energía eléctrica a partir de metanol.

2️⃣ Raíz del Futuro – Sistema automatizado de riego por goteo que optimiza agua y energía, impulsando la productividad agrícola.

3️⃣ Reconocimiento Inteligente de Plantas Medicinales – Proyecto que utiliza realidad aumentada para rescatar el conocimiento ancestral de la comunidad mazahua.

ILAN agradece al TESJo, a su director y autoridades, por abrir sus puertas, y a todos los jóvenes que compartieron sus ideas para construir un futuro más sostenible e innovador.

El ganador será anunciado muy pronto durante los Premios ILAN a la Innovación 2025, este noviembre.

ILAN cree que cada idea tiene el poder de transformar una realidad.

Gracias por ser parte de este movimiento que une educación, tecnología e impacto social.