Sony separa su unidad de chips en Israel y restaura la marca Altair

La medida sigue al reenfoque estratégico de Tokio en sus principales líneas de semiconductores. Altair buscará impulsar el crecimiento del Internet de las Cosas (IoT) con tecnología 5G, con Sony como principal inversor. La operación incluirá el despido de varias decenas de empleados.

Itongadol.- Sony Israel decidió separarse de Sony Corporation y retomará sus operaciones como una empresa independiente bajo su nombre original, Altair Semiconductor.

Así lo informó este lunes Calcalist, detallando que la decisión fue tomada conjuntamente por Sony Semiconductor Israel y la sede central de Sony Corporation en Japón.

Como parte del proceso, se espera que Sony Israel implemente medidas de eficiencia tanto en el Estado judío como a nivel mundial en los próximos días. El plan incluye ajustes en su estructura organizacional para garantizar la sostenibilidad a largo plazo, y el despido de unas pocas decenas de empleados.

A su vez, Sony seguirá siendo el principal inversor en la nueva empresa independiente, reafirmando su confianza en el mercado de los chips para Internet de las Cosas (IoT) con tecnología 5G y su compromiso de seguir apoyando a sus clientes en todo el mundo.

La transición marca un regreso a las raíces de Altair Semiconductor, adquirida por Sony en 2016 por aproximadamente 212 millones de dólares, integrándola en su división de semiconductores.

Sin embargo, la nueva dirección de Sony Semiconductor Corporation decidió recientemente reenfocar sus operaciones en sus áreas estratégicas principales, lo que motivó la escisión.

Junto con la dirección israelí, Sony alcanzó una decisión conjunta de que el negocio estaría mejor posicionado como compañía independiente especializada en conectividad 5G para IoT.

A lo largo de los años, Sony Israel desarrolló una amplia infraestructura tecnológica, relaciones sólidas con clientes internacionales y una fuerte reputación en el mercado del IoT. Se espera que la separación otorgue a la empresa mayor flexibilidad de gestión y permita operaciones más ágiles.

Desde su adquisición por Sony, Altair amplió su base de clientes, lanzó nuevas iniciativas como la digitalización de cadenas logísticas e incluso incubó una empresa derivada llamada Sensos.

Actualmente, Sony Semiconductor Israel, que pronto volverá a llamarse Altair, es un proveedor global líder de conectividad celular para IoT, impulsando aplicaciones de ciudades inteligentes en Europa, Estados Unidos, Japón y otras regiones.

A comienzos de este año, Sony evaluó la posibilidad de vender su filial en Israel. Según Reuters, Sony Israel genera unos 80 millones de dólares anuales en ingresos recurrentes y podría haber sido valorada en cerca de 300 millones de dólares en cualquier acuerdo potencial.