Mediador palestino-estadounidense afirmó que Hamás estaría dispuesto a entregar solo su armamento pesado

Itongadol.- El empresario palestino-estadounidense Bishara Bahbah, quien participó como mediador en las conversaciones con Hamás sobre el alto el fuego en Gaza, aseguró este lunes que ‘‘el grupo islamista comenzó’’ a aceptar la posibilidad de entregar solo su armamento pesado como parte de un acuerdo.

En diálogo con el diario saudita Asharq Al-Awsat, Bahbah remarcó que Washington también mostró disposición a aceptar la entrega parcial de armas por parte de Hamás, en el marco del plan de la Casa Blanca para poner fin a la guerra en Gaza, que contempla la desmilitarización gradual de la organización terrorista palestina.

Además, el mediador destacó que mantuvo conversaciones con altos funcionarios estadounidenses, quienes indicaron que existe la posibilidad de permitir que Hamás conserve armas ligeras “para defensa propia”.

Sin embargo, al menos hasta el momento, no hay confirmación adicional de este reporte.

Hamás, por su parte, reiteró en múltiples ocasiones que no aceptará desarmarse, salvo en el contexto de la creación de un Estado palestino independiente.

Fuentes egipcias y medios regionales sostuvieron que uno de los puntos de negociación es que las armas pesadas entregadas por Hamás podrían ser transferidas a El Cairo o a una entidad conjunta egipcio-palestina como intermediaria.

A su vez, un alto funcionario de Hamás declaró a Reuters que el grupo pretende mantener cierto control de seguridad en el enclave costero palestino durante un período interino y no puede comprometerse a un desarme completo sin garantías políticas.

Bahbah también fue identificado como canal indirecto entre la Casa Blanca y Hamás en negociaciones anteriores: por ejemplo, habría participado en el marco que permitió la liberación del rehén Edan Alexander.