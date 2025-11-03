Alí Khamenei advirtió que ‘‘no es posible cooperar con Estados Unidos’’ mientras apoye a Israel y mantenga bases en Medio Oriente

Itongadol.- El líder supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Alí Khamenei, afirmó este lunes que la cooperación con Estados Unidos no es posible mientras Washington continúe respaldando a Israel, mantenga bases militares e interfiera en la región de Medio Oriente.

Las declaraciones del líder iraní se producen en un momento en que la administración del presidente estadounidense Donald Trump busca aumentar la presión sobre Teherán.

“Los estadounidenses a veces dicen que les gustaría cooperar con Irán. La cooperación con Irán no es posible mientras Estados Unidos siga apoyando al maldito régimen sionista, mantenga bases militares e interfiera en la región”, Aseguró Khamenei, según múltiples medios estatales iraníes.

Previamente, el mes pasado, Trump aseveró que Estados Unidos estaba preparado para llegar a un acuerdo con Irán cuando la República Islámica esté dispuesta, destacando que “la mano de la amistad y la cooperación [con Irán] está abierta”.

Actualmente, Estados Unidos mantiene alrededor de 30.000 efectivos desplegados en bases militares en Medio Oriente, incluyendo instalaciones clave como la base aérea de Al Udeid en Qatar y la de Al Dhafra en Emiratos Árabes Unidos, utilizadas como centros logísticos y de inteligencia para operaciones regionales.

En ese contexto, en junio de 2025, Irán lanzó una serie de misiles hacia la base de Al Udeid, en represalia por ataques estadounidenses contra su infraestructura militar.

El incidente, confirmado por fuentes de defensa de ambos países, aumentó la tensión bilateral y llevó a Teherán a insistir en la retirada de tropas extranjeras de la región.

Las recientes declaraciones de Khamenei refuerzan la postura iraní de condicionar cualquier diálogo con Washington al fin del apoyo estadounidense a Jerusalem y a su presencia militar en Medio Oriente.

Según la agencia Reuters, el líder supremo reiteró que esas políticas son incompatibles con cualquier forma de cooperación entre ambos países.