La ex rehén israelí Noa Argamani despidió a Sahar Baruch, asesinado en cautiverio en Gaza

Por Iton Gadol
Itongadol/Agencia AJN.- La ex rehén israelí Noa Argamani publicó ayer en la red social X una carta de despedida dirigida a Sahar Baruch, también secuestrado por Hamás el 7 de octubre y posteriormente asesinado durante su cautiverio en Gaza.

En su mensaje, Argamani relató que conoció a Baruch “durante el primer alto el fuego”, cuando ambos permanecían retenidos en una vivienda. Allí compartieron algunas horas antes de ser separados y trasladados a distintas casas.

Argamani describió al joven como alguien que acababa de regresar de un viaje por Sudamérica y que estaba por comenzar sus estudios de ingeniería eléctrica en la Universidad Ben-Gurión.

Argamani señaló además que, el mismo 7 de octubre, el hermano de Sahar, Idan Baruch, fue asesinado por terroristas durante el ataque. Tras su liberación, Argamani se enteró de que Baruch había sido ejecutado en cautiverio apenas una semana después de haberlo conocido.

“Merecías cumplir tus sueños, ver el mundo, graduarte con honores, reír, amar y vivir una vida plena y digna”, escribió la ex rehén.

“Hoy te dieron sepultura en la tierra de Israel. Sahar, lo siento muchísimo. Que tu memoria sea una bendición”, expresó la joven.

Los restos de Sahar Baruch fueron devueltos por Hamás a Israel e identificados el jueves pasado, tras pasar más de dos años en Gaza.

