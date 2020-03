UNA AMIA. Ping Pong con Kladniew. «Desde las otras listas buscan polemizar de modo constante e irresponsablemente»

Itongadol.- Desde Iton Gadol le propusimos al candidato de UNA AMIA, Alejandro Kladniew un ping pong de preguntas de cara a las elecciones de AMIA, el próximo 5 de abril.

DB: Nos gustaría proponerte un formato diferente. Respuestas, rápidas, instintivas, casi que intuitivas. ¿Te prendés?

AK: Sí, claro… (se ríe)

DB: Empezamos, fuerte, ¿sí?

AK: Ok, ok

DB: Cementerios

AK: No se vulnerarán los derechos de nadie en Tablada. El sector tradicional será gestionado por el movimiento ortodoxo y el sector conservador – reformista por dichos movimientos (que fue inaugurado en la década pasada por la actual conducción del BUR). Los otros cementerios de AMIA, continuarán gestionándose como se hicieron siempre.

DB: Rabinatos

AK: Funcionarán tres rabinatos en distintas locaciones. Uno por cada movimiento. Para que cada individuo pueda elegir.

DB: Atentado de la AMIA

AK: Un acto con todos los familiares. Reclamo de verdad y justicia. Siempre.

DB: Estado de Israel

AK: Somos sionistas, todas las organizaciones que apoyan a UNA AMIA lo son. Forman parte de nuestro espacio: Avodá, Meretz, Movimiento Sionista Independiente y Renovador. Y la mayoría de los movimientos juveniles sionistas

DB: BUR

AK: Son nuestros hermanos, pero la conducción que llevan adelante de la AMIA es muy pobre en términos de gestión.

DB: Batia

AK: No entiendo porque no está con nosotros. Su lista es funcional al BUR.

DB: Nisman

AK: Un juez (Ercolini) en primera instancia y la Cámara Federal consideran que fue un asesinato, por eso piden que se investigue en esa línea. Al no haber sentencia los dirigentes comunitarios debemos ser prudentes e informar fidedignamente.



DB: Memorándum, estás en contra de bajarte de la querella?

AK: Es un tema de la DAIA, AMIA no es, ni fue querellante. Acompañaremos su decisión. Sería una imprudencia de mi parte como candidato a presidente de AMIA verter una opinión.

Desde las otras listas buscan una polemización constante e irresponsable.

DB: UNA AMIA

AK: Diversidad, equipo, trabajo serio, propuestas. Gestión, resultados, transparencia, profesionalismo, compromiso.

Garantía de que todos estarán incluidos y nadie vulnerado, ni los ortodoxos, ni los conservadores, ni los reformistas.

DB: Alejandro Kladniew

AK: Quienes me conocen saben que tengo palabra, me pueden criticar por muchas cosas, pero no por faltar a la verdad. Voy a gestionar para recuperar el orgullo y reconocimiento de la AMIA.

Tenemos que sentirnos todos los judíos representados en la institución madre.



DB: Frases finales

AK: UNA AMIA con 42 instituciones logrará lo que parecía que no se podía: representar a todos los sectores incluyendo a la ortodoxia. Sin vulnerar los derechos de ninguno. Logramos consenso a cada paso, vamos a recuperar el orgullo y la unidad de la comunidad ¡Hine matov umá naím shevet ajim gam iajad!

DB: Muchas gracias por aceptar este desafío

AK: Un placer. Todo bien