Coronavirus: 126 infectados en Israel

Itongadol.- El ministerio de Salud confirmó esta mañana, que en Israel hay 126 infectados por el coronavirus, y hasta el momento 3 se recuperaron.

2 de los infectados se encuentran todavía en estado delicado, el chofer de los feligreses de Grecia y el trabajador del aeropuerto que se presentó en el hospital y al otro día fue liberado sin que se le realizaran exámenes. Esta semana fue internado y se encuentra en terapia intensiva, en el peor caso de negligencia de esta crisis.

Sin embargo, algo que preocupa mucho a las autoridades, es la cantidad de miembros del sistema de salud de Israel que se encuentran en cuarentena, 2,479. Dentro de ese número, 949 son doctores y 635 son enfermeras. Hasta este momento, se recibieron muchas protestas por parte de doctores que dicen que no hay suficientes materiales de protección para examinar a las personas y que muchas veces deben hacerlo con las misma máscaras todo el tiempo o en varios casos, sin ellas. Del ministerio de Salud niegan cualquier falta de material e indican que muchas veces, los mismos miembros de los hospitales esconden los materiales para que estos no sean robados.

Ayer el primer ministro Netanyahu comunicó el cierre de escuelas y universidades hasta después de Pesaj, la Pascua judía, que sería el 17 de abril, dejando abiertos los jardines de infantes y la educación especial, los que se calcula que también serán cerrados en los próximos días. El motivo quizás sea económico, ya que en ese caso, los padres deberían ausentarse del trabajo para cuidar a sus hijos pequeños, pero la reaccón esta mañana fue completamente contraria a lo que esperaban las autoridades.

La mayoría de los padres no mandó a sus hijos a los jardines por miedo a contagiarse, y por el mismo motivo muchas maestras jardineras no se presentaron al trabajo, teniendo que cerrarse muchos de los jardines por no haber maestras. Ese movimiento fue apoyado por las autoridades locales de muchas ciudades que decidieron por su cuenta no abrir los jardines y presentar en conjunto un pedido urgente a Netanyahu y al ministro de Salud, Litzman, que se cierren también los jardines de infantes, para prevenir inminentes contagios.

En Israel se espera un aumento constante de los infectados y las autoridades temen que los hospitales no tengan la suficiente capacidad para tratar a tanta gente.