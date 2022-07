Programa Mentorship Menora UP

Menora desarrolló un nuevo programa innovador pensado especialmente para los alumnos y egresados de Menora UP: el Programa Mentorship.

La nueva propuesta consiste en ofrecer a los alumnos y egresados de Menora UP la posibilidad de desempeñarse en el ámbito laboral dentro de diversas áreas de Menora afines a sus estudios e intereses, para vincularse y desarrollarse a nivel personal y profesional.

Menora UP es un Programa de Menora en conjunto con la Universidad de Palermo que abrió sus puertas en el año 2019. El programa Menora UP brinda a los estudiantes universitarios observantes de la tradición judía un marco de total respeto a sus costumbres, en una universidad secular de renombre internacional, con una calidad académica de excelencia. 150 alumnos están cursando en el Programa Menora UP. Actualmente cuenta con las carreras de: Licenciatura en Administración de Empresas, Diseño Gráfico, Licenciatura en Psicología e Ingeniería en informática.

“Menora UP me permitió desarrollarme tanto a nivel académico como profesional. Me dio la oportunidad de estudiar en un marco que respeta el calendario judío y la tradición, y a su vez me permite insertarme rápidamente en el ámbito laboral”- aseveró Magali Goldman, alumna de tercer año de la carrera de Administración de Empresas.

“A mí me encantaría ayudar en el Programa Mentorship. Aunque sea una o dos veces por semana. Es algo que me gusta mucho. Ellos van a aprender de mí, y seguramente yo de ellos. Pensar en el otro y no verse solo uno mismo y acercarlos a la Torá.”- Silvina Setton, alumna de segundo año de la carrera de Diseño Gráfico.