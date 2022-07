OSM. Entrevista a los representantes sudamericanos del Consejo Mundial de Movimientos Juveniles

Itongadol.- Se realizó en Buenos Aires en el mes de mayo el Congreso de Liderazgo Tnuatí, en el que representantes de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay intercambiaron experiencias y objetivos a futuro, con el objetivo de unir a las tnuot noar de Latinoamérica. El Congreso es una iniciativa del departamento de Noar Jalutz y Dor Hemshej de la Organización Sionista Mundial.

Itongadol estuvo presente y dialogó con los integrantes del recientemente creado WAY (Worldwide Assembly of Youth movements Councils) cuyos representantes sudamericanos son: Paula Migdalek (Argentina), Aviv Alfie (Uruguay) y Nathalie Espinoza (Chile).

Este fue el segundo encuentro de los Consejos Juveniles Sionistas de los movimientos juveniles, tras el realizado en México a mediados de mayo. En esta ocasión estuvieron presentes 46 jóvenes (18 de Argentina, 14 de Uruguay, 12 de Chile y 2 de Paraguay).



Los representantes sudamericanos del Consejo junto a Liat Jerozolimski, coordinadora de relaciones internacionales AMLAT en el departamento.

Paula Migdalek (P.M) nació en Buenos Aires, tiene 22 años y es estudiante de terapia ocupacional. Bogeret de la tnua Habonim Dror desde 2009 y este año se hizo cargo de la mazkirut del Consejo Judío Sionista Argentino.

Aviv Alfie (A.A) tiene 25 años, estudia psicología, Boger Habonim Dror y es el presidente de la Federación Juvenil Sionista de Uruguay, que engloba a las 7 tnuot del país (todas se encuentran en Montevideo).

Nathalie Espinoza (N.E) también es estudiante de psicología, tiene 22 años, Bogeret de Macabi Tzair y es la coordinadora de Derej, una institución que se fundó en octubre de 2021 y una de las funciones que tiene es coordinar el consejo de las tnuot.



Paula Migdalek.

¿Qué importancia tiene la creación de este nuevo Consejo Mundial- WAY?

P.M: En Argentina las tnuot son de lo menos conocido y las personas que concurrimos a ellas lo hacemos porque lo elegimos. Creo que este nuevo ente es la base y a partir de este año crecerá. En Argentina nos ayudará a ponernos en contacto con más instituciones y que las tnuot estén presentes en las charlas, no solo con las personas que asisten a las tnuot sino también con las que nunca conocieron una tnua ni saben lo que es. Es algo motivador, porque los madrijim de todo el país pueden darse cuenta de que lo que hacen en sus ciudades y provincias es algo más grande de lo que piensan.

A.A: Creo que la creación del Consejo Mundial, al menos en Uruguay, les muestra a los dirigentes comunitarios y a las tnuot la relevancia e importancia de ir a la Tnua, porque quizás en Uruguay se da por sentado que todos los judíos lo hacen. Dialogar con personas de otros países me parece que les hará valorar eso y también la función de los centros educativos judíos que tenemos en Uruguay, que son siete movimientos muy fuertes. Esto los ayudará a no bajar los brazos y seguir trabajando, como lo hicieron a lo largo de estos dos años que fueron muy difíciles. A nivel latinoamericano creo que nos va a nutrir muchísimo porque conocer personas de otros países y otras culturas, desde cómo hablan, cómo piensan y actúan, nos ayudará a abrir la cabeza y a entender que hay otras formas de obrar. Siento que puede ayudar a que todas las personas que asistieron al seminario generen conexiones con el resto de las personas. Indefectiblemente, muchos de los que están acá tendrán cargos importantes en instituciones judías en los próximos diez años.

N.E: Derej se crea por la necesidad y el vacío que hay en Chile, con una comunicación nula entre las tnuot. Existió en su momento un Consejo Juvenil Sionista pero se deshizo, se trató de hacer otro proyecto y no funcionó, por eso por lo menos para Chile, estar presentes aquí, ya que Derej se creó hace cinco o seis meses, es algo completamente histórico. Toda mi vida fui una chica de tnua y por eso es algo increíble ver que los madrijim de distintos países pueden conversar entre ellos, cosa que yo nunca hice, y me da mucha pena. Además de ver a toda la gente que viajó desde Israel para estar presente. Que el día de mañana yo pueda mandarles esta entrevista y que vean que salimos en Itongadol, creo que es muchísimo y que hubiese sido tremendamente especial en mi vida y en mi trayectoria como madrija haber vivido algo así.



Aviv Alfie.

¿Qué generó la pandemia en los movimientos juveniles y qué rol pasaron a ocupar las tnuot?

P.M: En 2020, en un momento en el que nadie sabía lo que iba a pasar, nos auto exigíamos estar a la vanguardia y buscábamos prevenir posibles problemas y construir a partir de ahí. Tuvimos una pérdida grande de janijimot en todas las tnuot y creo que con la vuelta de la presencialidad están volviendo de a poco. Otra cosa que hicimos fue empezar a cuestionarnos no solo lo que hacemos semana a semana, ya que en las tnuot somos voluntarios y no recibimos un salario, lo hacemos porque creemos que la tnua transforma la vida de los janijimot. Más allá de que antes de la pandemia el vínculo que se creaba entre madrij y janij era fuerte, con la pandemia se buscó traspasar esos límites por las diferentes necesidades de los janijimot. Los madrijimot también estaban encerrados, también tenían preocupaciones y miedos.

A.A: Creo que lo que hicieron los madrijim durante la pandemia, al conectarse virtualmente para dar peula fue fundamental en la relación Madrij-Janij y demostró lo central de la educación tnuati en la contención de niños y jóvenes. Es resiliencia y quizás el ADN judío, porque durante la cuarentena a pesar de todo lo que pasaba, se entendió que se podían dejar cosas de lado pero la educación no era una de esas, no se podía dejar de transmitir de generación en generación nuestros valores. Que un boguer durante el 2020 y 2021 prenda la computadora, abra Zoom y hable sobre kibutzim, sobre Herzl o Jabotinsky, me parece impresionante. En una situación global que nos afectaba a todos se siguió dando peula.

N.E: Ahora mismo miro para atrás y ni yo misma sé cómo lo hice, y cuando converso con mis amigas sobre el tema tampoco lo sabemos. No sabemos cómo hicimos para ser capaces de seguir dando peula. Creo que por eso hoy también estamos acá, porque la realidad de las tnuot cambió mucho con la pandemia, en madrijim y en janijim, al menos en Chile. Las tnuot cambiaron y todavía estamos viendo el cambio y los efectos de la pandemia, y tenemos que responder en base a esos cambios y necesidades, no a los que siempre creímos que teníamos. Es importante definir prioridades. En estos momentos me cuestiono mucho a mí misma, en relación a los ideales y a las metas de las tnua desde siempre, pero hoy tal vez la prioridad no es esa y debe ser contener a janijim y janijot que están pésimos de salud mental, y no podemos hacer lo otro sin esto, porque es una necesidad básica para que una persona se pueda desarrollar en sionismo, en judaísmo, hay que tener un piso de personas con quien trabajar que a veces no están, y creo que esta instancia es importante para que ellos se pregunten y cuestionen estas cosas.



Nathalie Espinoza.

¿Qué significado tiene el Congreso?

P.M: Creo que va a marcar un antes y un después. De hecho, nunca había pasado que haya un Consejo en cada país y por eso los tres teníamos muchas ganas de poder juntarnos y conversar sobre las distintas realidades por las que pasa cada país a nivel comunitario. Creo que, a partir de esta iniciativa, a partir de que el Congreso nos reúne por primera vez, podremos desarrollar esas relaciones. Y la idea es que luego del Congreso podamos seguir trabajando en conjunto entre Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.

A.A: Cómo dije antes, estoy convencido que las personas que están acá serán los líderes de los movimientos en el futuro.

N.E: Creo que es una base que nos sirve para entregar cosas tangibles y para hacerles entender a los chicos que ellos existen y que el mundo sabe que existimos, especialmente en Chile. Sinceramente yo no puedo creer que nos estén realizando una entrevista. Me parece muy loco e increíble el Congreso, porque sirve para demostrarles a los chicos que hay un mundo entero que los mira.