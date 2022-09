ORT amplió las experiencias en lectura y escritura con divertidos e interesantes talleres optativos

Con el objetivo de brindar la oportunidad de enriquecer los saberes y las habilidades de los alumnos y alumnas de Secundaria, ORT ofrece el programa de Opciones de Formación Complementaria (OFC), compuesto por diversos talleres optativos. Desde el Área de Lengua y Literatura desarrolla múltiples propuestas, ¡conocelas!

Dentro del Taller de Escritura Creativa -sede Almagro- propone soltar la pluma para dejar fluir las palabras, sentimientos y pensamientos. Además, para los y las fans del deporte hay un Taller de Escritura de Crónicas Deportivas en donde llevar esta pasión al papel. Para este espacio se busca inspiración en periodistas, cronistas y escritores como Ariel Scher, Andrés Burgo y Leila Guerriero.

Asimismo, en sede Belgrano hay un Taller de Poesía en donde se leen textos contemporáneos para entender las especificidades de este género y escriben poemas propios. «Siempre me gustó la poesía, me llamo Poema, y siento que es parte de mí desde que nací, pero nunca encontré gente de mi edad que le gustara. En este espacio puedo compartir lo que me gusta», expresó Poema -2do año-.

¡La palabras y el dibujo se entrecruzan! En el Taller de Comics -sede Almagro- dieron vida a sus propias ideas poniendo en juego cuestiones de composición, armado de personajes, creación de efectos en el lector y otros recursos creativos. «Me gustó mucho este taller porque me pude inspirar con los libros y cómics que el profe mostraba», contó Federico -7mo. grado-.

Por otro lado, en sede Belgrano disfrutaron del taller Juegos de Rol, en el que cada participante encarna un personaje ficticio dentro de una historia narrada por quien coordina cada uno de los grupos. El trabajo en equipo y la improvisación son clave para este juego. “Disfruto mucho de jugar y socializar dentro del taller. Es un espacio divertido con personas amigables con los mismos intereses que yo. Conocí gente que de otro modo no hubiese conocido”, dijo Erik -3er. año de TIC-.

El placer por leer es un hábito muy presente entre estudiantes. Por eso, en el Club de Lectura de sede Almagro se reúnen semanalmente con el fin de comentar, debatir y reflexionar sobre diferentes cuentos y novelas de diversas temáticas y géneros, pertenecientes a escritores y escritoras como Julio Cortázar, Mariana Enríquez y Horacio Quiroga. «Lo que más me gustó, además de leer La velocidad de la música, fue leer los artículos que están en el Campus, me resultaron muy interesantes», transmitió Ariana -7mo. grado-.