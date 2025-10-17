Ocho sobrevivientes del holocausto realizarán una ceremonia que no pudieron realizar en la adolescencia por la persecución nazi

Un grupo de Sobrevivientes del Holocausto celebrará en Buenos Aires su Jai Mitzvá, la ceremonia de Bar y Bat Mitzvá en un acto de reparación y vida.

El próximo jueves 30 de octubre a las 10:30 horas, en el templo Max Nordau de la Comunidad Dor Jadash (Murillo 661, Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires), se llevará a cabo una ceremonia profundamente emotiva: un grupo de sobrevivientes del Holocausto participantes del programa de Ayuda a Sobrevivientes, que lleva adelante la Fundación Tzedaká, celebrará el ritual judío que marca el paso a la adultez religiosa, una ceremonia que no pudieron realizar en su adolescencia a causa de la persecución nazi.

El Proyecto Jai Mitzvá es una iniciativa conjunta de la Comunidad Dor Jadash y la Fundación Tzedaká, con el apoyo de la Claims Conference, que busca rendir homenaje a la vida, la memoria y la identidad de los sobrevivientes de la Shoá, acompañándolos en esta oportunidad de reencontrarse con su historia y su fe. Poder concretar esta ceremonia, tantas décadas después, constituye un acto de reparación histórica, emocional y espiritual.

Los protagonistas de esta ceremonia son personas nacidas en Rumania, Croacia, Polonia, Alemania, Bélgica, República Checa y Austria que tras el nazismo encontraron refugio en la Argentina donde reconstruyeron sus vidas. Hoy tienen 87 años el menor y 100 años la de mayor edad y dan una nueva demostración de su capacidad de resiliencia y superación.

El Proyecto Jai Mitzvá es un mensaje universal de esperanza y dignidad: un recordatorio de que, aún después del dolor y la pérdida, es posible celebrar la vida, la fe y la continuidad.

Jueves 30 de octubre – 10:30 hs – Comunidad Hebrea Dor Jadash, Murillo 661, CABA.

Acerca del Bar Mitzva:

En la tradición judía, el Bar Mitzvá (para varones) y el Bat Mitzvá (para mujeres) representan el momento en que una persona asume sus responsabilidades religiosas y comunitarias. Es un símbolo de madurez espiritual, de compromiso con la identidad y de continuidad generacional.

Acerca de la Comunidad Dor Jadash

El templo Max Nordau de la Comunidad Dor Jadash, ubicada en el corazón de Villa Crespo, fue fundado por inmigrantes judíos en 1912 y es una de las instituciones históricas del judaísmo conservador en la Argentina. A lo largo de más de un siglo, se consolidó como un espacio de encuentro, oración, educación y cultura, con una intensa vida comunitaria abierta a todas las generaciones. Cuenta con departamentos de culto, educación, solidaridad y talleres de danzas tradicionales, elencos corales, espacios para jóvenes y adultos mayores entre otras propuestas culturales y religiosas.

Acerca de la Fundación Tzedaká

Es una organización social nacida en 1991 en el seno de la comunidad judía con la misión de proteger a los miembros más necesitados de la comunidad. Desde entonces desarrolla programas de promoción social en las áreas de salud, educación y asistencia social, que brindan ayuda a más de 4.600 personas en forma directa y a 50.000 personas que en todo el país reciben medicamentos gratuitos. Además lleva adelante el Programa de Ayuda a Sobrevivientes del Holocausto que trabaja para mejorar su calidad de vida, en favor de sus derechos y para restituir dignidad a sus vidas a través de iniciativas que promuevan el envejecimiento activo, aseguren su bienestar, socialización e integración comunitaria. Cuenta con financiamiento de la Claims Conference.