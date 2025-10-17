Venezuela. Nobel de la Paz María Corina Machado felicita a Netanyahu por los logros de Israel en la guerra de Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- La flamante ganadora del premio Nobel de la Paz, la venezolana María Corina Machado, le expresó a Benjamin Netanyahu su profundo reconocimiento por sus decisiones y acciones decisivas en la guerra de Gaza, así como por los logros de Israel, según un comunicado de la Oficina del Primer Ministro.

La líder de la oposición venezolana llamó a Netanyahu y le expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado para la liberación de los rehenes israelíes.

Según el comunicado, Machado también afirmó comprender la lucha de Israel contra el Eje del Mal iraní, que, según ella, opera contra Israel y el pueblo venezolano.

Netanyahu felicitó a Machado por ganar el premio Nobel de la Paz y elogió su labor en la promoción de la democracia y la paz mundial.

En una entrevista publicada a principios de esta semana, la laureada afirmó que el presidente estadounidense Donald Trump merece ganar el premio del próximo año.

Machado, excandidata presidencial, fue anunciada como ganadora del prestigioso premio la semana pasada, frustrando las esperanzas de Trump de obtener el tan ansiado galardón tras asegurar la primera fase de un acuerdo sobre los rehenes israelíes y un alto el fuego en Gaza.

La líder opositora venezolana fue galardonada en reconocimiento a su “sostenida defensa de la democracia y sus esfuerzos por lograr una transición pacífica” frente al actual régimen autoritario de Venezuela.

El Comité Noruego del Nobel destacó que la distinción reconoce a “una mujer valiente y comprometida con la paz, que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”.

Según el comunicado oficial, Machado “ha demostrado que las herramientas de la democracia también son las herramientas de la paz” y “encarna la esperanza de un futuro distinto, en el que los derechos fundamentales de los ciudadanos sean respetados y sus voces escuchadas”.